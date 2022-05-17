0+7今上路　感染科專家曝這類工作者威脅最大！恐增加重症率

▲各大醫院都派出大量人力，但仍無法消化龐大的PCR篩檢需求。圖為亞東醫院篩檢區。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

「0+7」政策今（17日）起實施，確診者同住家人只要打滿3劑疫苗，快篩呈陰性就不須隔離，在疫情不斷攀升之際放寬居隔的措施，讓各界憂心是否太早和病毒共存，感染科專家黃建賢則指出，醫療、長照機構工作者的接觸對象虛弱，應要有配套措施。



根據《自由時報》報導，新光醫院感染科主任黃建賢認為，新制搭配快篩是希望盡快發現感染、及時隔離，民眾也能逐漸恢復正常生活，但是醫療、長照機構工作者在職場的接觸對象較為虛弱，要是不慎傳染給病患或住民，會讓重症、死亡個案提高，應要有配措施。

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▲新制放寬居隔，讓各界憂心將提高染疫人數。（圖／記者李毓康攝）



指揮中心宣布0+7新制後，不少有保防疫險的民眾抱怨，這樣就無法領取隔離理賠金，不過指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，民眾可自行選擇要「0+7」或舊制「3+4」，選項上也會標註新制不會收到居家隔離單。

目前國高中生都未打到第3劑疫苗，因此不適用0+7制度，但指揮中心預計5月下旬開放讓國高中生接種第3劑，完成後就可選擇新制，免居家隔離，但仍需配合7天自主防疫，如需外出要有2天內家用抗原快篩陰性證明。