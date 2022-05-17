「人性比病毒可怕」　確診被媽逼搬走！他心寒：整家沒感情可言

▲本土疫情陷高峰，PCR篩檢站人滿為患。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

一名蔡姓男子近日確診新冠，在家隔離時，整家人卻責怪他並要求他搬出去住，他昨（16）日在臉書上發文宣洩情緒，吸引超過1.1萬人按讚，還有網友留言感嘆，「可怕的是人性不是病毒」。

「這樣的家算正常嗎？」蔡男在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他確診後就把自己關在房間哩，只有上廁所時會離開，每次上完廁所也會用酒精消毒，他養的兩隻貓在這段時間只能待在房外，不斷對著房門喵喵叫，讓他媽媽開始碎念，其他家人也要他搬出去。

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▲▼蔡男在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



蔡男搬出去後，只能自己想辦法買東西，讓他相當感慨，「想想我家真的沒什麼感情可言」，並提起他的哥哥在兩年前意外去世，全家人只有他會到塔位探視，「這樣不正常的家庭真的很少見」，他無奈說，沒有人會自願染疫，「家裡有人確診麻煩一下多多關懷，不要只有指責」。

蔡男的貼文一夜之間累積超過1.1萬人按讚，不少網友留言表示，「確診不可怕，可怕的是人性」、「可怕的是人性不是病毒」、「往往生病才能看清親人的態度，心涼好得快，加油」、「沒人願意確診，自己被隔離又沒人關心真的很辛苦，加油」、「患難見真情」、「是我就不會再搬回去了，生病居然還被指責，這種家還是自己住快活」。