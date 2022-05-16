台東+379！縣府籲長者及學童盡速施打疫苗增強保護力

▲台東今日新增379確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣16日新增379名確診者，317名民眾戶籍或居住地分在台東、62名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於9個月-100歲。其中有112例屬接觸者確診，社區感染人數為205人。確診累計4097人，接觸者現管人數2410人。中央公告今日起可以施打第4劑疫苗，衛生局指出，目前除中央無BNT撥用外，其餘疫苗皆足夠，請符合資格的鄉親踴躍預約接種。

台東縣衛生局針對機構群聚說明，今日皆無新增事件，截至目前3間養護第1間累計人數共154人(住民116名;員工38人)第2間累計人數共19人(住民12名員工7名)；第3間累計人數共4人(員工3名;住民1名)，1間兒少及身障機構目前累計人數共3名(員工1名;住民2名)。

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另外，中央疫情指揮中心公布5/16第4劑疫苗開打，衛生局指出，目前除中央無BNT撥用給台東外，其餘疫苗皆足夠，截至今日全縣大約有285人符合接種資格，請鄉親踴躍預約接種。

今日校園新增確診91生、9師，累計共694生、77師。在調整停止實體上課學校部分: 瑞源國中1班級停止上課至5/18、豐榮國小1班級停止上課至5/18、信義國小1班級停止上課至5/18、長濱國小2班級停止上課至5/18、賓茂國小1班級停止上課至5/17、加拿國小1班級停止上課至5/18、延平鄉立幼兒園全園停止上課至5/18、鹿野鄉立幼兒園1班級停止上課至5/18、牧笛幼兒園1班級停止上課至5/17、何嘉仁幼兒園1班級停止上課至5/18、東大附特低年級全班停止上課至5/17、紅葉國小5班級停止上課至5/20、英才文理補習班停課至5/17、賢儒補習班停課至5/22。

另外，台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗約77.76萬劑今天清晨抵台，預計可能5月20日才開打，教育處、衛生局接獲中央通知後，將盡快發出接種意願同意書，也請家長仔細為孩子評估，請家長盡快讓小朋友施打，以建立保護力。