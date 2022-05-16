立委爆快篩技轉廠商涉賣假貨！　陳時中：事先無法預防

▲陳時中說這無法事先預防。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

政府遭質疑2年前投資了2314萬元研發快篩試劑卻沒成果，中央流行疫情指揮中心昨天特別澄清已技轉給5家廠商，不過，立委高金素梅指出，從防疫專案核准製造號字比對，發現其中一家「鼎群科技」，因偽製快篩劑販賣，負責人被以詐欺罪嫌起訴，指揮官陳時中今（16日）回應，這事先無法預防。

指揮中心今記者會被問這5家技轉廠商為何有該家爭議的廠商？目前申請抗原快篩EUA是不是這一家？陳時中說，確實得到的訊息，那時是在109年做非專屬授權技術轉移，換句話說有項技術轉給廠商生產，並沒有限定哪家廠商，一般做技術轉移，當然會看資金，這跟以前買東西不同，因要做東西，所以要看資金能力夠不夠和技術能力，才會進一步做技術性授權。

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陳時中說，因授權完要協助做相關疑問，所以能力不足廠商不會接受，後續要花的成本太多，所以這裡面用技術跟資金考慮，他們在以前的時機也會被稍微考慮一下，這家公司事後好像跟其他公司有代工爭議，「是不是法院有判刑，我當然還不清楚，不過是事後有產生這些情況，所以不是我們事前可以防止的」。

陳時中強調，不知是不是這家來申請EUA，若有違法違規廠商申請，一方面要看法律問題，一方面EUA要看產品是否能產用，各有各的法律在管理，不會說行政上決定能不能通過，而是要根據專業跟相關法令決定。