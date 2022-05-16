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紓困8400億去哪？校園缺疫苗、快篩　國民黨團轟：到底補助誰

▲▼國民黨團召開「8400億用去那裡？缺疫苗、缺快篩、缺藥品～校園防疫一團亂！」記者會 萬美玲 謝衣鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「8400億用去那裡？缺疫苗、缺快篩、缺藥品～校園防疫一團亂！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

本土疫情居高不下，疫情也在校園中延燒。國民黨團今（16日）上午召開記者會指出，疫情發生兩年多來，校園防疫政策讓老師負擔不少防疫業務，無論人力調度或教學品質，都造成教學現場極大困擾。「讓人無法理解，紓困預算8400億元，到底用到哪裡去？」

國民黨團總召曾銘宗表示，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」從最初109年3月13日通過600億元，到目前追加到8393億元，國民黨團幾乎沒有刪除預算，全力支持。但是在8,400億元預算中，衛福部編列1,827億元，真正用在防治的部分1,466億元，用得最完整的、效率最高的是疫苗開發臨床試驗項目，全部用光，國民黨團要問問衛福部，「到底是補助了誰？是不是也補高端？」

▲▼國民黨團召開「8400億用去那裡？缺疫苗、缺快篩、缺藥品～校園防疫一團亂！」記者會 萬美玲 謝衣鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

書記長萬美玲表示，政府將8400億元防疫預算到底用到那裡去？無論是行政院長蘇貞昌，還是衛福部長陳時中都必須向國人說清楚，目前防疫物資缺的離譜，滿街都是排隊搶快篩的民眾。防疫物資缺乏也在校園內延燒，指揮中心和教育部的防疫政策，也是一變再變，無論是家長、老師和學校行政人員都無所適從。

萬美玲表示，不僅僅防疫政策紊亂，防疫物資也不齊全，校園停課標準修正標準之後，在九宮格政策部分，教育部終於也從善如流，授權各縣市學校彈性處理，但是防疫物資並沒有下放到地方各學校，尤其讓學校衛生組長整日在找防疫物資而焦頭爛額。

萬美玲指出，以桃園為例，各區設立快篩試劑領取站點，衛生組長有時必須花費半小時到1小時車程 排隊2-3小時後領取快篩試劑之後，回到學校再和支援的行政人員分裝快篩試劑，更多學校包括老師都得放下教學工作，只為了領取快篩、分裝快篩，即便是周末假日，衛生組長還得冒著大雨，用大型垃圾袋去領取快篩試劑，幾乎沒有喘息的機會。

▲▼國民黨團召開「8400億用去那裡？缺疫苗、缺快篩、缺藥品～校園防疫一團亂！」記者會 萬美玲 謝衣鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

副書記長謝衣鳯表示，根據主計總處資料顯示，衛福部1,800億元防疫特算到今年4月30日為止的辦理情況，防治的部分有1,400億元、紓困部分有400億元，其中包括防疫、健保資訊設置、硬體設備購置等，累計執行率只有58%，49億元設置社區篩檢站，僅使用了11億元，執行率只有22.4%，立法院通過預算給了衛福部這麼多錢設置快篩站或是PCR篩檢站，但都沒有好好執行。此外，在運輸物資徵用採購部分，編列了173億元，僅用了83億元，執行率僅48%；治療藥物、醫療器材調度口罩和諮詢、檢驗部分編列22億元，只用了15億元，僅執行68.2%。

謝衣鳯指出，指揮中心有足夠的預算，卻僅是低執行率，根本就沒有好好使用預算。指揮中心在5月3日所公布各國抗病毒藥物儲備情況，表示台灣名列前茅有825,000劑，包括輝瑞和默沙東，但是在5月14日指揮中心公布抗病毒藥物每日領用數字，以5月份為例，確診人數為635,588人，醫師發給口服抗病毒藥物僅有6,607盒，僅是確診的1%，更是儲存量的0.8%，中央疫情指揮中心為什麼不給確診藥物？難道是要等到藥品快過期，才發給確診者使用嗎？

▲▼國民黨團召開「8400億用去那裡？缺疫苗、缺快篩、缺藥品～校園防疫一團亂！」記者會 萬美玲 謝衣鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

從4月20日到5月15日為止，校園確診人數為81,177人，其中有52%發生在國小和幼兒園，約在42,000人左右，全國22縣市有2,440所學校全部或部分停課。副書記長鄭正鈐提到，教育部讓學校和家長自主應變，只見到荒腔走板的政策，國高中九宮格政策引起軒然大波，教育部堅持不改，國小停課標準不一，讓許多雙薪家庭的家長，幾乎已經沒有無薪假可請，又該如何自主應變？

鄭正鈐說，在教育現場快篩試劑如此缺乏，過去停課前和復課前都會發一劑快篩試劑，現在僅在復課前發一劑，教育部目前僅從衛福部爭取到150萬劑快篩試劑，所謂的超前佈署是這樣嗎？整個民進黨政府到處在補破網，國民黨團要求教育部必須提供每位學生一人至少一劑，最好是兩劑快篩劑的存量，儘速落實防疫預算使用，至少讓校園有個安全的環境。
 

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