陳明通：普丁未如報導所稱罹患血癌　發動戰爭純粹是活在自己想像

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

國安局長陳明通16日表示，獨裁者可以發動戰爭、損人不異己的事情，但是大家要嚴肅面對的是，他們對人類文明、世界秩序造成的風險，而根據國安局的了解，俄羅斯總統普丁並沒有罹患血癌，發動戰爭純粹是活在自己的想像、想要恢復過去的光榮，所以全世界才會聯合起來杯葛。

立法院外交及國防委員會16日邀請陳明通、外交部次長田中光等人以「印太最新情勢發展與未來動向」為題提出專案報告，並備質詢。民進黨立委趙天麟質詢時指出，中國大陸航空母艦遼寧號不斷在日本海域進行操演，日前甚至在太平洋地區進行艦載機的起降，詢問國安局如何解讀。

陳明通回應，在人民解放軍軍事革命之後，他們有設定戰區主戰，並且有一系列的演習及演練，「基本上實戰化的演練，這都是他年度的規劃」，因為中共就是不放棄武力對台，所以解放軍的整個進程沒有停，就是一步一步往前推，藉此證明在疫情期間還是有一定的軍事能力。

陳明通認為，很多事情都是兩面的，以現在俄烏戰爭的情況之下，「全世界有更高的共識，你不能用這樣的理由去入侵一個國家」，所以中共是否要發動對台作戰，這件事本身是政治決定，相信俄烏戰爭也給北京當局有相當程度的思考。

陳明通指出，就軍事操作的部分，因為人民解放軍軍事革命，基本上是一步一步操作，「我們必須很嚴肅面對這個事情，但是當下我不認為有什麼特別，不是造成格局改變的歷史事件」，僅是把它看待成年度操演、一步一步往前推，至於未來要怎麼樣，當然也給台灣學習與應對的機會。

趙天麟也說，當全世界皆曰不可的時候，普丁還是決定烏克蘭，中國國家主席習近平也還是決定窮兵黷武，最近傳出普丁罹患血癌、帕金森氏症等疾病，以及習近平有腦部的問題需要開刀，這兩人目前是全世界比較容易製造區域衝突、軍事戰爭的首腦，詢問國安局是否有掌握其健康狀況。

陳明通表示，國安局都有一定程度的掌握，健康狀況沒有如所媒體說，獨裁者可以發動戰爭、損人不利己的事情，但是大家要嚴肅面對的是，他們對人類文明、對世界秩序造成的風險，而不是他的身體不好或怎麼樣，「應該更看重的是這個制度的本身，不要把它怪罪於他身體不好」。

陳明通透露，根據國安局目前的了解，「他的身體沒有媒體報導的癌症或怎麼樣」，普丁發動戰爭純粹就是一個獨裁者，活在自己的想像、想要恢復過去的光榮，所以全世界都看不下去，才會聯合起來杯葛他。