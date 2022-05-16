中共培訓台灣網紅對我統戰　陳明通：相關主管部門處理

記者林銘翰／台北報導

中共培訓台灣網紅對台統戰，國安局長陳明通16日表示，國安局都有密切關注，會由相關主管單位處理，就像上次烏克蘭的事件，「那根本就是在深圳、中共培植的網紅，人根本沒有在烏克蘭」，這是對岸操作的認知作戰，國安局的職責就是把一些現象、他們操作的事情跟國人揭露。

媒體報導，中國大陸持續加大對台灣青年統戰工作力度，中共官方主導的「兩岸青年發展論壇」4日在中國杭州登場，包括「台灣表妹」李喬昕、YouTuber「寒國人」張紹群等多名台灣網紅均受邀參加，分享經營自媒體成功經驗，並且鼓勵台灣青年前往中國大陸發展。

立法院外交及國防委員會16日邀請陳明通、外交部次長田中光等人以「印太最新情勢發展與未來動向」為題提出專案報告，並備質詢。陳明通會前受訪時表示，國安局當然密切關注，這部分都有相關法規，國安局的工作是情蒐跟情研，「確實是有這些現象，會由相關主管部門去處理」。

陳明通指出，像是上次烏克蘭的事情，那根本就是一個在深圳、中共培植的網紅，炮製所謂的關西機場事件，「人根本沒有在烏克蘭，還大聲嚷嚷什麼中共派飛機、把台灣人載回去，還講一些配合他們統戰的話」。

陳明通強調，國安局當時在24小時內就揭露，這就是中共操作的認知作戰，「所以就國安局來講，就是把一些現象、他們操作的事情跟國人揭露」，至於有沒有違反什麼法令，相關主管機關會去處理。

媒體追問，往後類似的狀況是否還有很多，以及國安局有無掌握相關情資，陳明通僅說，這方面不方便透露，國安局會盡一切的職責掌握狀況。

▼國家安全局局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

