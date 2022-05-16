狠招保基輔！烏放水淹村擋俄軍「萬坪土地淪沼澤」　居民：不後悔

▲烏克蘭蓄意在莊德米迪夫放水，以阻止俄軍突破烏克蘭的防線進入基輔。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯自2月揮軍烏克蘭後，軍隊就從東、南、北三路進逼，試圖穿過邊境直取烏克蘭首都基輔。北部村莊德米迪夫（Demydiv）為了阻止俄軍突破防線、穿越伊爾平河（Irpin River）進入烏克蘭，居然蓄意放水淹沒地下室和田地，讓當地形成一個沼澤，成功阻止了俄軍的攻勢，而當地居民還不後悔地高喊，「所有犧牲都很值得。」

綜合路透社與《衛報》報導，在烏俄戰爭爆發隔天，烏克蘭軍隊就決定，打開臨近德米迪夫村的水壩，讓伊爾平河的水淹入德米迪夫村及其附近共3932萬坪的土地，以阻止俄軍和戰車突破烏克蘭防線。此舉事後也被證實十分奏效，因為俄軍無法直接穿過伊爾平河進入烏克蘭，除了成功阻止俄軍拿下基輔外，也擋住了俄軍來勢洶洶的攻勢。

▲德米迪夫的洪水至今未退，當地有超過三分之一的農田被淹。（圖／路透）

事實上，伊爾平河在過去1000多年，就已多次保護基輔免受外敵侵襲。這條重要的河全長162公里，只要基輔人民放出河水，讓水在平原氾濫，敵軍就難以通過沼澤進入基輔。烏克蘭人在1941年也曾用這個方式，當作對抗德國軍隊入侵的第一道防線。

儘管水淹德米迪夫至今已過2月，不過當地的洪水依舊未退，有超過三分之一的農田被淹，人們只能靠著橡皮艇四處移動，孩子們也只剩濕地能當作遊戲場所。當地居民如今正致力處理淹水的善後工作，並在剩餘的乾燥土地上種植鮮花、蔬菜。儘管專家都認為要讓這片濕地恢復原本的狀況相當困難，不過當地居民與專家卻沒有絲毫怨言。

▲當地居民如今只能靠著橡皮艇四處移動。（圖／路透）

一名不願具名的60歲居民表示，「這樣當然很好，因為如果我們不這麼做的話，他們（俄軍）就能渡過這條小河，如果他們過來之後去了基輔怎麼辦？這一切都很值得，我們不後悔。」生態學家博雷科（Volodymyr Boreyko）也指出，他認為伊爾平河應被授予「英雄河」的榮譽，並加強對當地的環境保護力度。

烏克蘭自然保護組織（UNCG）創始人瓦西里魯克（Alexey Vasilyuk）表示，「這個區域現在是用來保衛基輔的，所以在我們確定俄羅斯不會再次試圖佔領基輔前，我不認為我們應該對這個地區進行排水。這可能是烏克蘭最珍貴、最重要的濕地，如果沒有這片沼澤屏障，那爭奪基輔的戰鬥可能會有非常不同的結果。」