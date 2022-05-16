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花蓮破千人確診...家庭感染造成孩童染疫比例高　籲家長落實防疫

▲花蓮15日新增1065例確診，累積確診人數達13559例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮15日新增1065例確診，累積確診人數達13559例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣15日新增1065例新冠肺炎確診個案，花蓮縣政府召開疫情說明記者會，由縣長徐榛蔚、衛生局長朱家祥與教育處代理處長翁書敏召開防疫記者會。統計資料顯示，花蓮14歳以下孩童染疫比例偏高，呼籲家長落實居家防疫措施。

15日花蓮縣新增1065例確診，其中由通報途徑分別為醫院862人、醫療診所51人，外縣市醫療院所152人；昨日解隔705人、尚有610人隔離中；防疫旅館尚有131床；專責病房尚有103床，居家照護新增680人。

徐榛蔚再次提醒，為照護幼兒及孕婦確診者，提供兒科及婦產科診所聯絡資訊，請有症狀、需求的確診者分別撥打電話，並新增兒科醫院包括北榮鳳林分院（每周三上午9時至11時）、北榮玉里醫院（每周一至四下午2時至5時），如兒童夜間緊急狀況，可至花蓮慈濟醫院以及北榮玉里分院掛急診。

▲花蓮15日新增1065例確診，累積確診人數達13559例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

依花蓮衞生局統計顯示，因家庭感染的部分而造成兒童感染比例高。

朱家祥說明，為降低中重症與死亡率，快篩陽性長者在視訊診療後，經醫師評估有需要即開立處方，再請家人至診所端取藥，讓鄉親更為方便快速。

朱家祥針對縣內感染數據報告，依花蓮人口比例，花蓮縣65歲以上人口佔全縣18.6%，而近七日確診人口占比僅10.1%，顯現本縣長者較落實防疫；而14歲以下人口佔全縣11.5%，而近七日確診人口占比有16.5%，因家庭感染的部分造成兒童感染比例高，呼籲家長落實防疫消毒，以降低孩童感染比率。

▲花蓮15日新增1065例確診，累積確診人數達13559例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚再次提醒，已提供兒科及婦產科診所聯絡資訊，照護幼兒及孕婦確診者，可善加利用。

有關居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象於隔離／檢疫或自主防疫期間快篩陽性者，如為2歲以下幼兒，雖不符快篩試劑適用年齡，但因故仍接受快篩檢測者，經醫師評估確認其快篩陽性結果且能達成醫病雙方共識，依醫師裁量認定，並請醫師進行上傳/通報程序，免於PCR檢測。

▲花蓮15日新增1065例確診，累積確診人數達13559例。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

衞生局長朱家祥呼籲，家長做好居家防疫措施，避免孩童受到感染。

朱家祥說明，針對5月16日後可施打第二次追加劑（第四劑）採與醫療院所電話預約，對象包括65歲以上長者、長照機構住民以及18歲以上經醫師評估因免疫不全或免疫力低下者並與第一次追加劑間隔五個月後者，方可預約施打第二次追加劑。而目前花蓮縣65歲至74歲第三劑疫苗覆蓋率為66.8%，75歲以上第三劑疫苗覆蓋率為52.4%，與全國第三劑疫苗覆蓋率還有一定的落差，朱局長呼籲長者能夠踴躍接種第三劑疫苗，增強自我防禦力。
 

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