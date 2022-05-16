出版社退出「台北國際書展」有補助？文化部將研議

▲立法院提出臨時提案，針對台北國際書展退展的出版社受到損失能否補助，文化部將研議。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

本土疫情連續多天單日確診破6萬，而「台北國際書展」決定在6月續辦也引發爭議。針對出版社退展，只能退回3成展位費，先前也投入了成本準備，立法院今（16）日召開教育及文化委員會，提出臨時提案，文化部能否對此次受到損失的出版社有相關補助，最後決議文化部將研議相關辦法。

台北國際書展因疫情影響停辦2年，如今本土疫情嚴峻，6月的書展一度又面臨辦與不辦的兩難。日前書展基金會針對國內出版社調查意願，有超過5成5出版社希望延期或停辦；不過文化部與書展基金會考量書展已經在國際上缺席2年，還有57個出版單位、31個國家展位表達將續參展意願，加上中央流行疫情指揮中心並未停止大型活動，國內防疫政策朝正常生活的「防疫新階段」進行，經密切研商後，在13日宣布「2022台北國際書展」將原時段、原地點持續辦理。

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不過消息一出，民眾也議論紛紛，除了擔心防疫上的安全，也有不少出版社考量員工及讀者健康，並考量許多民眾可能不參加、效益不彰，打算認賠退展。而針對將退展的出版社業者，書展基金會也表示在力所能及的範圍內，退還3成展位費給退回業者。

立法院今召開教育及文化委員會也對此提提出臨時提案，包括林奕華、萬美玲、王婉諭、鄭正鈐等委員提出，由於許多出版社為了此次書展也付出了許多成本，如今退展也造成損失，文化部能否對此次受到損失的出版社有相關補助。最後決議，文化部將研議相關補助辦法。