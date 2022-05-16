聯經出版社「不參加書展」：考量員工、作者、讀者健康

▲台北國際書展續辦引發爭議。（示意圖／翻攝自台北國際書展臉書）

記者林育綾／台北報導

本土疫情連續多天單日確診破6萬，而「台北國際書展」決定在6月續辦也引發爭議。今（16）日聯經出版社也發出通知，考量員工、作者與讀者健康，以及現場買氣和人潮評估，聯經出版社決定不參加此次書展展出。

聯經出版社表示，書展是愛書人的盛大聚會，他們都企盼停辦兩年的書展能一如以前熱鬧，為此已籌備許久，特別感謝過程有大家的支持以及幫助。書展期間，聯經將推出線上書展以及線上活動，全力以數位方式推廣，期望邀請讀者愉快響應。

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台北國際書展因疫情影響停辦2年，如今本土疫情嚴峻，6月的書展一度又面臨辦與不辦的兩難。日前書展基金會針對國內出版社調查意願，有超過5成5出版社希望停辦；不過考量書展已經在國際上缺席2年，還有57個出版單位、31個國家展位表達將續參展意願，加上中央流行疫情指揮中心並未停止大型活動，國內防疫政策朝正常生活的「防疫新階段」進行，經密切研商後，文化部與台北書展基金會在5月13日宣布，2022台北國際書展將原時段、原地點持續辦理。

而針對不參展的出版社，文化部也予以尊重，書展基金會在13日表示，依照30年來台北國際書展的參展辦法，除了過去2年書展停辦的例外，所有在書展舉辦的情況下，參展者在參加過展位圈選會後再退展的情況，並無法退還展位費。考量今年疫情變化的特殊背景，文化部及基金會做了許多討論，雖然貿協的場租早已支付，無從退款，但基金會出於特別情況服務出版同業立場，在力所能及的範圍，將自行負擔退還3成展位費給退展者。提醒有意退展者必須在5月17日下午6點前書面正式告知退展，逾時則不再處理。

針對出版社退展，只能退回3成展位費，先前也投入了成本準備，立法院今（16）日召開教育及文化委員會，提出臨時提案，文化部能否對此次受到損失的出版社有相關補助，最後決議文化部將研議相關辦法。