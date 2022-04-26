他擇偶想找「不生小孩的女性」　曝現實理由引共鳴：養貓狗實在

▲原PO認為，兩個人過著有品質的生活很好。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃品臻／綜合報導

時代變遷，養兒育女的觀念也跟著逐漸改變，就有網友發文表示，擇偶條件希望能找到不想生小孩的女性，認為比起傳宗接代，更在意的是生活品質，文章引起共鳴，一票網友都認同不生小孩的想法。

這位網友在Dcard以「不想生小孩的女生是不是很難找」為題發文，提到身邊認識的女生都很嚮往當媽媽，使用交友軟體也很少會遇到不想生的女生。原PO表示，「雖然玩小孩很療癒，但我自己不想生小孩，上班就夠累了，回家還要顧小孩，尤其有的小孩超難餵，半夜還要起床安撫哭鬧，假日也要時時刻刻看著孩子。」

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此外，原PO認為未來人類的居住環境堪憂，生小孩也得擔心他的未來，自己並不在乎傳宗接代一事，父母也抱持尊重態度，反而更在乎的是生活品質，「過著兩個人自由自在的生活不好嗎？」

原PO說，即使年收百萬、千萬一樣不想生，「因為陪伴、支持、照護、培養感情、身教言教，這些都必須親力親為，而且都會花費很多心力跟時間，不是砸錢就能解決的」，表明自己看重生活品質，不想花時間在這些事情上。

▲原PO的文章引起共鳴，一票網友也認同不想生小孩。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

文章引起一票有共鳴的網友們留言表示，「我跟你想法一樣，我覺得不想生小孩的男生很難找」、「不想生+1，光想到教育，也是心很累」、「男友說不想生，我鬆了一口氣，所以就結婚了」、「毛小孩還是比較實在」、「看到毛小孩會變姨母笑，看到小孩面無表情眼神已死」、「不想生+1，覺得犧牲生活品質」。

不過也有人持相反意見，「我本來不想生，但現在29、30想生了，另一半很給力，所以很想生一個我們兩個的結晶」、「其實不想生小孩的要嘛是窮魯蛇，要嘛是找不到契合相愛的另一半，生育是刻在基因裡的生物本能，尤其對女性來說更是如此，只能說目前的大環境真的不夠友善，讓大部分年輕人都淪為以上兩種族群」。