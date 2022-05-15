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美韓元首峰會地點出爐！拜登會晤尹錫悅　將談論「三大議題」

▲▼美韓正在協商，拜登5月下旬訪問日本前，先順道停留南韓2天1夜，同時會晤南韓新總統尹錫悅。（圖／路透社）

▲美韓正在協商，拜登5月下旬訪問日本前，先順道停留南韓2天1夜，同時會晤南韓新總統尹錫悅。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登將於本月20日訪韓，並於隔日會晤南韓新上任的總統尹錫悅，美韓元首峰會的舉辦地點確定為首爾市龍山區的總統辦公室（前身為國防部新大樓），兩人在峰會上的討論議題將著重在3大焦點，分別是如何應對北韓（朝鮮）軍事挑釁、美韓兩國在經濟安保與供應鏈議題上的合作，以及美韓兩國如何共同參與國際議題。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓總統辦公室核心關係人士今（15）日透露，目前韓美當局仍在積極協調元首峰會時的討論議題，不過就目前討論出的三大方向，將會聚焦於北韓、經濟安保與供應鏈、南韓如何參與國際重要議題。

該名關係人士表示，尹錫悅就職才經過10天就得準備與拜登進行元首峰會，顯示美國愈趨重視南韓的地位，而未來拜登、尹錫悅之間至少會有2年半以上的時間共事，此次峰會恰巧能成為兩人構築信賴關係的基礎。

該關係人士解釋，此次峰會被賦予「讓美韓同盟關係重新步上正軌」的意義，期盼南韓與美國能夠建立更堅固的防衛同盟態勢，終止來自北韓的在情勢不安上所造成的威脅，同時更新總括性戰略同盟，制定更實質性的目標。

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