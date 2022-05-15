基隆+2122！6歲以下幼童新增167人染疫　2676人居隔59班停課

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心15日公布國內本土病例新增6萬8732例，其中基隆新增2122例。對此，基隆市長林右昌表示，在這2122例中，其中女性有1133人、男性則有989人；若以年齡別以25-34歲最高，有377人占比17.77%，其次是35-44歲，有345人占比16.26%，至於75歲以上的長者有73人、65-74歲有169人、6歲以下有167人。

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林右昌指出，本市居家隔離人數共計2676人，全市社區篩檢站也持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1182人，今天早上共計篩檢522人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢11萬5682人次，至於本市快篩陽性的專線，昨天有428通；今天上午有175通。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治187人、空床48床，空床率20.4%。統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症53名、中症8名、輕症61名；部立基隆醫院：重症15名、中症17名、輕症20名；三總基隆分院：輕症9名；礦工醫院：輕症4名。

林右昌說，本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估3萬6160人，利用快速通道的有9724人，有1萬3839人完成健康條件審核，符合資格已派案1萬0536人，另有3305人不符合資格。至於全市高中以下校園停課資訊，全校停課的有幼兒園1校；部分班級停課的學校，包括國小17校及幼兒園15校，共計32校、59班。

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