18年來堅持簽同組號碼　4寶媽一換「1.3億頭獎飛了」當場崩潰

▲ 哈特多年來堅持簽同一組號碼，沒想到一換就出事。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名4寶媽有買樂透的習慣，十多年來堅持簽同一組號碼，某一周她心血來潮，決定換成另一組號碼，沒想到開獎後一看，那周開出的頭獎號碼正是她過去慣用的幸運號碼，和上億彩金擦肩而過，令她當場崩潰。

根據《每日郵報》，歐洲EuroMillions彩券2004年開賣以來，45歲單親媽媽哈特（Lorna Hart）每周都會下注，且18年來都堅持簽相同的5個號碼，包括女兒的生日等她生命中重要的日子，有次心血來潮換成隨機選號，12日在新聞上看見有人中頭獎，便上網查頭獎號碼，看完當場傻眼。

身為4個孩子的母親，哈特患有肌痛性腦脊髓炎（ME），8年前離開職場，若能幸運贏得大獎，對一家人的生活將有很大的幫助，也一直夢想用彩金買房，但她一看號碼卻發現，她那周若是沒有換成電腦選號，而是堅持使用過去慣用的號碼，360萬英鎊（約新台幣1.3億元）的獎金早就是她的，「我崩潰了，感覺完全被掏空。」

哈特提到，「我的孩子們也說我是傻瓜，說『只有妳會做這種事』」，不過她16歲的兒子十分懂事，「他說他寧願靠自己賺100萬，也不願意拿別人給的，且說他會為此努力工作。」

儘管和百萬獎金失之交臂，哈特已經重新振作，「至少我還好家人和朋友，這才是真正重要的」，不過她仍會繼續買彩券，且決定未來每周都要用這次讓她錯失頭獎的號碼，「誰都不知道會發生什麼事，搞不好下次我就中了。」

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