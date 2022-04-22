3年內連中3次大獎！　男贏得672萬元嚇壞突然「喪失語言能力」

Gregg Hensley of #Marion was so overcome with emotion that he couldn’t speak when he won $200,000 in the 2022 Multiply the Cash Second Chance drawing! “I had to hold on to something I was so stunned,” Hensley said. Congrats on the win, Gregg! #NCLottery https://t.co/x5QPn1bh14 pic.twitter.com/XyVIhJx9Qd — NC Education Lottery (@nclottery) April 19, 2022

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一名幸運男子竟然在3年內連中3次大獎，之前2次中獎一共贏得3萬美元（約台幣87萬元）的他，沒想到近來又被通知第3次中獎，贏得美元20萬元（約台幣585萬元）獎金，超強好運連他自己都不敢相信，被嚇到瞬間失語。

居住在馬里恩(Marion)的63歲男子漢斯利(Gregg Hensley)，4月11日被通知所買的Multiply the Cash彩券贏得20萬美元獎金，而這已經是他今年第二次中獎，年初時才贏得美元1萬元（約台幣29萬元）獎金，2020年時也曾中過美元2萬元（約台幣58萬元）獎金。

好運連連的漢斯利領獎時表示，當被通知中獎時由於太過震驚，一時之間他突然「喪失語言能力」什麼話都說不出來，最後只好由老婆幫忙接過電話，「有這麼多人參加樂透，要贏1次獎都很難了，更何況還是3次，這真的很難令人相信」，他計畫領到獎金後要買一輛新卡車，其餘用來幫助家裡。

▼男子竟然在3年內連續中獎3次。（圖／示意圖／達志影像）