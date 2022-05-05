每月37萬連領30年！她中頭獎「爽賺1.3億」驚呆　下秒果斷離職

▲ 霍伊爾得知中獎當下不敢置信。（圖／翻攝自YouTube／The National Lottery）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女子霍伊爾（Laura Hoyle）和丈夫史蒂文斯（Kirk Stevens）幾年前開始玩樂透，去年疫情封鎖期間竟中了頭獎，接下來30年每個月可領到約37萬台幣的獎金，總獎金達到台幣1.3億。霍伊爾得知中獎時太過震驚，起初還以為自己生病了，後來便果斷辭職，和丈夫踏上追夢之路。

根據《每日郵報》，40歲的霍伊爾原先是物流公司員工，和38歲的史蒂文斯從2019年就開始購買Set For Life彩券，去年3月英國第三次封鎖期間幸運贏得頭獎，起初還不敢相信，但馬上開了一瓶酒來慶祝，後來買了一棟房子，霍伊爾也果斷放棄辦公室的工作，擔任製造工程師的史蒂文斯也得以付清碩士學位的學費。

霍伊爾回憶道，當時APP跳出中獎訊息，還以為中了5英鎊的小獎，沒想到竟是通知她未來30年內每個月將有1萬英鎊（約新台幣37萬）獎金入帳，趕緊打給彩券公司客服，「我只是想在離職前確認一下。」客服人員也證實，她確實中了頭獎，令這對夫妻陷入狂喜，霍伊爾還不敢置信地喊道，「我真的中了？我想我要生病了。」

直到得知中獎前一刻，霍伊爾還是個普通的上班族，必須在家裡參加線上會議。接到彩券公司客服回電後，她還沒完全反應過來就決定辭職，當時只覺得這一切「太超現實」，但現在已經能夠冷靜看待一切，4月搬進新買的房子，計畫在史蒂文斯取得碩士學位後到巴黎等地旅遊。

霍伊爾提到，這筆獎金讓他們能夠毫無後顧之憂地投入二人都熱愛的捉鬼活動，近來參加許多超自然體驗並剪輯影片，「就好像未來30年都可以靠剪影片賺錢一樣」，對於這次中獎心懷感激。

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