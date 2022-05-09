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大陸 大陸焦點 特派現場

38歲女爽中2710萬頭獎！她霸氣「全匯給老公」：該繼續上班就上班

▲大陸一名女子中頭獎後，把獎金全匯給老公，並表示會繼續正常生活。（圖／翻攝自華龍網）

▲大陸一名女子中頭獎後，把獎金全匯給老公，並表示會繼續正常生活。（圖／翻攝自華龍網）

記者閔文昱／綜合報導

中了頭獎形同一夜致富，許多樂透得主致富之後便會開始享受財富自由的生活，不過大陸重慶市卻有一名女子在中獎後，把頭獎608萬人民幣（約新台幣2710萬元）的獎金通通轉入丈夫的銀行賬戶，並表示「該上班就上班，還是會繼續正常生活」，等有需要時才會將獎金取出來使用。

根據大陸官媒《人民網》報導，今年38歲的劉女表示，她從2018年開始接觸彩券後，至今已有4年的時間了，並且特別偏愛「雙色球」，不過每次購買的金額都不高，基本上會控制在20元人民幣（約新台幣89元）以內，選號也大部分是電腦選號，「我上班比較閒，沒事時就喜歡去彩券行坐一下。買彩券只是一種樂趣，不會太在意得失。」

▲大陸一名女子中頭獎後，把獎金全匯給老公，並表示會繼續正常生活。（圖／翻攝自華龍網）

劉女表示，5日下午她接兒子放學回家後，就在路上的彩券行花了10元人民幣（約新台幣44元）買了一張雙色球彩券，當天晚上她也早早就入睡，直到隔天一早才發現自己中了頭獎，頓時把她嚇壞，連忙到投注站請店員掃描條碼，這才確認自己真的中了608萬大獎，

對於獎金的使用規畫，劉女透露，她將全部的獎金都存到老公的銀行帳戶中，因為平時都是由老公管理財務，自己也不會過問，直到有需要時才會再拿出來使用，「回去後我們2人還是會繼續正常生活，該去上班就去上班。」

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