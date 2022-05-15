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彰化+1408！金色通道啟動　「篩檢、問診、拿藥」一條龍

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化15日新增1408確診案例。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣政府公布15日新增1408確診案例，縣長王惠美表示，近5日核酸檢測陽性率為49.96%，核酸檢測累計陽性率2.83%，已完成核酸檢測人數38萬5642人，居家抗原快篩人數10萬2209人，居家抗原快篩累計陽性率0.05%，居家隔離中人數2792人，累計居家隔離人數1萬7242人，確診數10655人，平均每位確診者居家隔離人數2人。

王惠美表示，彰化縣啟動提供確診患者的金色通道「採檢、住院評估、診療、抗病毒藥物處方」一條龍服務，讓重症風險族群早期使用抗病毒藥物，請將金色通報留給長者及重症高風險族群，包括長者、慢性病患、肥胖、免疫功能不全或其他重症風險者，需即時使用抗病毒藥物，降低重症風險；一般輕症／無症狀民眾請於基層醫療診所就醫或使用居家照護服務。

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衛生局長葉彥伯說明，金色通道不僅僅是用來採檢PCR，目的是希望能夠縮短病患使用抗病毒藥物的時間，主要針對重症族群，特別是老人，病患來到醫院採檢的同時，將用藥的評估及各項檢查一併完成，PCR檢驗結果出爐的同時就可以將抗病毒藥物開給病患使用，若是高危險的族群也可以及時安排住院，所以請鄉親將金色通道留給長者或是慢性病患、肥胖、免疫功能不全或其他重症高風險族群使用。

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣啟動提供確診患者的金色通道「採檢、住院評估、診療、抗病毒藥物處方」一條龍服務 。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯指出，快篩陽性確診，目前只有針對居家檢疫、居家隔離、自主防疫的民眾，「如果不是上述3類身分，快篩陽性還是要到醫院做PCR」，所以彰化縣啟動居家照護的團隊就是全家人的家庭醫師，如果有些個案並沒有跟確診者同住，也可以採用線上家用快篩衛教諮詢站，由受過訓練的醫檢師或護理師協助您確認，確認結果後會發證明，再由居家照護團隊的醫生確認。

葉彥伯表示，隨著個案數的持續增加，簡化密切接觸者匡列作業，中央有系統讓確診者可以自主回報密切接觸者，讓民眾自己做疫調，也要請資訊能力較好的民眾，使用手機或是電腦的工具，上自主回報疫調系統將密切接觸者填上去，資料會直接連接到接觸者的管理系統，地方的衛生局就會很快取得接觸者的資料，直接連結到快篩領用的系統，接觸者就可以帶著身分證去負責發放快篩的醫療院所領用，簡化許多繁瑣的過程，系統也會發簡訊給有登記資料的接觸者，收到簡訊後就可以前往醫療院所領快篩試劑，中央的系統也會自動發送電子的居家隔離單，請民眾善加利用自主疫調系統，加速並簡化匡列的疫調作業。

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼ 民眾可自行上網進行快篩陽性衛教諮詢。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯提醒，輸入正確的手機號碼很重要，因為手機號碼不正確，就會讓醫護人員找不到您，也會讓疫調工作和醫療分流造成很大的阻礙，所以請鄉親一定要輸入正確資料。

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲葉彥伯提醒，手機號碼一定要輸入正確。（圖／彰化縣政府提供）

 

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彰化疫情確診金色通道

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