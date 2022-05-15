大陳節氣料理動手做！「麥油煎」關鍵在餅皮　包入10幾種內餡

▲主㕑方俊生帶著大家動手做「麥油煎」，讓參與者嚐到大陳傳統美食的好滋味。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所推出年大陳飲食文化活動-食在好窩裡「春夏篇」，由方俊生老師擔任主廚帶著大家動手做「麥油煎」，也讓參與者嚐到大陳傳統美食的好滋味。參加的民眾跟著老師的步驟，自己動手完成「麥油煎」，並自備餐盒帶回家享用。

參加的15位民眾，跟著「大陳小花」的線上導覽，進一步認識大陳人1955年渡海來台的歷史，也跟著方俊生老師一起動手做「麥油煎」一整個活動下來，大小朋友都收穫滿滿。

▲麥油煎是大陳文化的端午節料理，外形近似於閩南清明節的春捲。

方老師說，麥油煎其實是大陳文化的端午節料理，外形近似於閩南清明節的春捲，所以麥油煎又被稱呼為「大陳春捲」，但麥油煎外皮製作時是不加油的，內餡也不放花生糖粉，而是包炒米粉，增添口感和香氣。

▲方俊生老師說，大陳春捲的包料雖然豐富，但餅皮才是美味的重點。

他向參加的民眾示範如何製作「麥油煎」，俐落的將香菇、蝦米爆香後，陸續加入肉絲、豆干、酸菜、豆芽菜、芹菜、蛋皮及米粉，最後將十幾種料包入餅皮中，成就只有大陳人才懂的美味「麥油煎」。

▲將香菇、蝦米爆香後，最後將十幾種料包入餅皮中，成就只有大陳人才懂的美味「麥油煎」。

方俊生老師說，大陳春捲的包料雖然豐富，但餅皮才是美味的重點。大陳人做的餅皮比起現在市售的潤餅，更Ｑ彈有嚼勁，由於「麥油煎」製作費時，通常在端午節或大陳人全家團聚時才吃，一般人較難有機會吃到。

▲參加的民眾跟著老師的步驟，自己動手完成「麥油煎」，並自備餐盒帶回家享用。

市長魏嘉賢表示，市公所近年來辦理許多活動來推廣大陳文化，希望透過各種方式讓所有來到大陳的民眾了解大陳的特殊文化、歷史及美食。同時也謝謝防疫期間辦理的同仁，在謹守防疫規範及落實防疫措施下辦理這一場活動。對大陳文化有興趣的朋友未來可以多參加市公所辦理的相關活動外，也希望大家了解各個地方的各種節慶文化、美食，讓在地文化及不同族群文化在這塊土地上一起生存。