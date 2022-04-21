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讓餐桌上外酥內軟又健康的料理成真！酥炸口感與少油不必只能擇一

▲母親節簡單露幾手，餐桌上就能端出讓媽媽笑瞇了眼的佳餚。（影／ETtoday）

▲▼ 讓餐桌上外酥內軟又健康的料理成真！酥炸口感與少油不必只能擇一 。（圖／品牌提供）

▲使用Oster油切氣炸烤箱和FoodSaver真空保鮮機，幾個步驟媲美五星餐廳的薄荷迷迭香氣炸羊排就可以上桌共享。（圖／翻攝自ETtoday影片，下同）

消費中心／綜合報導

屬於媽媽的這一天，在家為她端出親手料理酥脆多汁的炸烤盛宴，每一口都是滿滿的心意。令人猶豫的是，炸烤類食物的高量油脂反而造成母親大人身體的負擔，健康的生活和口腹的療癒隨著Oster油切氣炸烤箱上市，不必再苦惱只能擇一。有了Oster油切氣炸烤箱不須高超廚藝也能輕鬆做出一桌減油好菜，簡單露幾手，餐桌上就能端出讓媽媽笑瞇了眼的佳餚。

使用Oster油切氣炸烤箱和FoodSaver真空保鮮機，幾個步驟媲美五星餐廳的薄荷迷迭香氣炸羊排就可以上桌共享。

材料：羊排，迷迭香，薄荷葉，蒜頭，橄欖油，依需求可切洋菇及彩椒配菜。
準備醃料：迷迭香，薄荷葉，蒜頭..切碎，加入橄欖油拌勻。
醃漬羊排：將醃料抹上羊排，裝入FoodSaver真空袋，再以FoodSaver真空保鮮機抽真空後靜置20分鐘即可快速入味。
氣炸：將醃漬羊排取出，與配菜一同放上烤盤，放進Oster油切氣炸烤箱，旋鈕設定氣炸模式炸15分鐘，時間到就是一份外酥內嫩的薄荷迷迭香氣炸羊排。

▲▼Oster油切氣炸烤箱,FoodSaver真空保鮮機,母親節,炸烤,減油,料理。（圖／品牌提供）

▲放進Oster油切氣炸烤箱，旋鈕設定氣炸模式炸15分鐘，時間到就是一份外酥內嫩的薄荷迷迭香氣炸羊排。

經常下廚別忘了準備一台FoodSaver真空保鮮機，小家庭不用擔心一次開伙份量過多，就算美食多一點，再次享受也不減分。多做一些羊排放入FoodSaver真空密鮮盒後抽真空存放於冰箱，可以完美抗食物氧化，延長五倍保鮮，隔天要為自己帶便當，或是媽媽要回味前一天的餐點，盒身放入微波就可以再次享用。

▲▼ 讓餐桌上外酥內軟又健康的料理成真！酥炸口感與少油不必只能擇一 。（圖／品牌提供）

▲迷迭香薄荷羊排放入FoodSaver真空密鮮盒後抽真空存放於冰箱，可以延長五倍保鮮，隔天要為自己帶便當放入微波就可以再次享用。

Oster油切氣炸烤箱，不只能兼顧炸物的多汁酥脆口感，產品說明上更標示著相較一般油炸料理，可減油99.5%，吃得美味吃得安心。比起市面上他牌氣炸鍋，有五種料理模式可選擇，可做鹹酥雞、炸肉排與薯條的 #氣炸模式，做吐司厚片的 #烘烤模式，製作蛋糕的 #烘培模式，做串燒烤物的 #燒烤模式，大型食材的 #對流加熱模式，在餐桌上曾經有的美食想像，幾乎可一台完成。Oster油切氣炸烤箱時尚美觀的小體積卻有22L的超大容量，放進一公斤全雞都綽綽有餘，不沾黏塗層的方正機型加上烤盤設計，使用後輕鬆擦拭就一乾二淨，也讓濾出的油汁便於清理。

▲▼Oster油切氣炸烤箱,FoodSaver真空保鮮機,母親節,炸烤,減油,料理。（圖／品牌提供）

▲▼Oster油切氣炸烤箱相較一般油炸料理可減油99.5%，有五種料理模式可選擇，氣炸，烘烤，烘培，燒烤，對流加熱。

▲▼Oster油切氣炸烤箱,FoodSaver真空保鮮機,母親節,炸烤,減油,料理。（圖／品牌提供）

用Oster和Foodsaver在母親節為媽媽親手上菜，讓外酥內軟又減油健康的料理為自己的心意畫龍點睛，心愛的家人搭著滿足又不膩口的美食，入口的每個滋味都是幸福。

►線上了解更多Oster油切氣炸烤箱FoodSaver真空保鮮機細節

▼心愛的家人搭著滿足又不膩口的美食，入口的每個滋味都是幸福。

▲▼ 讓餐桌上外酥內軟又健康的料理成真！酥炸口感與少油不必只能擇一 。（圖／品牌提供）

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