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桃園市議員、里長參選人新任務　代領「防疫關懷包」服務

▲桃園市議員參選人代領防疫關懷包服務。

▲確診者狂飆，代領防疫關懷包，已成參選人新任務！（圖／翻攝黃進仕臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情期間，因確診者狂飆，代領防疫關懷包，已成為參選人的新任務！桃園市觀音區市議員參選人江承洲14日於臉書表示，一位粉絲私訊他，因為家人有事自己又確診，無法領防疫取關懷包，委請他代領。江承洲自稱個性機車又熱心
，二話不說馬上答應，同時向網友宣稱，即日起接受「防疫關懷包」代領服務。

▲桃園市議員參選人代領防疫關懷包服務。

無獨有偶，桃園區市議員余信憲也在臉書表示，疫情嚴重擴散，其服務團隊已暫停選舉拜票活動，全力投入防疫的選民服務。因為，年輕人染疫有高機率是無症狀感染者，擔心這時候到處拜票，如果不小心染疫，還會成為導致病毒傳播的源頭，這樣很有可能會波及到長輩，和還沒有打疫苗的小朋友。

余信憲說，服務團隊連日來，也接到一些網友陳情道，他們是來桃園的打拼的外地人，在桃園沒有熟識的家人朋友，因確診了，不知道該怎麼辦？目前其服務團隊也開始協助他們領取防疫包，並安撫他們在其他縣市的家人。

桃園區龍鳳里里長黃進仕說，里民遇大小事第一個想到的是里長，多天前，當確診者狂飆時，里長們紛紛投入協助區公所發送防疫關懷包的任務，很多未確診民眾也主動加入擔任志工，協助發送「防疫關懷包」。

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