白沙屯媽祖魅力無法擋！神助「二星兄弟」搞笑創意狂飆銷售量！

【企劃特輯】

白沙屯媽祖520即將「開跑」，不僅預計會吸引廣大信眾熱烈參與，連網路高人氣直播主「二星兄弟」也受到感召，在三立電視台每周日晚上黃金熱門十點檔「大老闆聯盟」的播出節目上，介紹白沙屯媽祖聯名商品PP石墨烯腰夾及護膝，創下爆量驚人佳績；此話題創下網友熱搜關鍵字之一，也帶動了「大老闆聯盟」電商平台銷售量，讓綜藝節目結合電商平台型式創下新商機！

▲業者到拱天宮擲筊獲得白沙屯媽祖聯名同意。【白沙屯腰夾優惠組】

電商綜藝節目IP新玩法 年輕人瘋追隨「大老闆聯盟」

三立電視台「大老闆聯盟」突破電視綜藝圈有史以來全面性改革，成功結合了藝人、網紅、直播主及電商多元化結合，短短不到1年打造電商綜藝節目IP新玩法！「大老闆聯盟」電商平台每日已創下數千人，每月高達10萬人數進站購買最新商品；其中以白沙屯媽祖指定聯名「PP波瑟楓妮」石墨烯腰夾及護膝創下數萬件的銷售量。

▲【白沙屯護膝優惠組】

超能石墨烯Ｘ彈力磁石條 加速腰腹脂肪代謝 全新2.0版效果更全面

醫療級石墨烯腰夾可以帶來的遠紅外線共振、提升循環代謝外，降低發炎疼痛、減緩婦科問題，應用治療的效果非常優異廣泛；加速腰腹部的脂肪消耗代謝，使用4~12周的患者，腰圍平均縮小了三吋，針對腰腹部肥胖者，有很好的減重瘦身效果。

另外，業者還設計了「彈力磁石條」，是針對22種腰腹疾病量身打造，透過對應腰部穴位加壓後與石墨烯效果加乘，會產生高能量微電流釋放負離子，達到針灸電療、舒緩腰部的效果，對腰部痠痛、脊椎不適的部位有很好的改善效果；對長時間繞境的信眾腰部再多了一層保護，堪稱「腰夾界超強神器」！





▲石墨烯遠紅外線共振、提升循環代謝外，加上對腰部穴位加壓的「彈力磁石條」堪稱腰夾界超強神器。【東森購物特惠組】

▲PP石墨烯腰夾擁有多種功能，讓藝人高群、貝蒂、趙心妍都相當推薦。

「石墨烯護膝」榮獲第一等級醫療器材許可證 全方位保護 減少關節負擔

傳統護膝只能支撐關節，但透過台灣高科技紡織技術將石墨烯導入置紗線，製作成身體護具，這種新型的石墨烯護膝，包覆性強但舒適不緊繃，延展性佳輕便好穿戴，除了提供關節穩固的支撐及穩定性，透過石墨烯成分，與皮膚接觸後可產生遠紅外線，讓關節能適當的保溫蓄熱、幫助循環，減輕行走、運動時的負擔，且通過衛福部第一等級醫療器材許可證，對於需要長時間步行、快走的活動，有非常好的保護效果。

「白沙屯媽祖」指定款哪裡買?

●官網腰夾優惠組： https://ppweb.tw/aj7JE

●官網護膝優惠組： https://ppweb.tw/aj7JD

●東森購物特惠組： https://chshop.work/nKwhQ

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/tOi-RWjteTc



