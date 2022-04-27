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獲媽祖「聖杯」同意！PP石墨烯聯名白沙屯繞境護信眾

▲▼媽祖,PP石墨烯,白沙屯,繞境,護膝。（圖／品牌提供）

 【企劃特輯】

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動，預計5月20日凌晨起駕出發、5月22日到北港，5月27日下午回宮，全程8天7夜。和大甲媽不同的是，白沙屯媽祖的鑾轎沒有固定路線，因此有「最有個性的媽祖」的封號，進香期間總是充滿驚奇與神蹟不斷，讓許多信徒感念不已；許多想要聯名的品牌也必需「擲茭」請示，媽祖同意後，才有資格得到聯名；而今年，PP石墨烯護膝和腰夾得到了媽祖給的「聖杯」，成為今年聯名的商品。

▲▼媽祖,PP石墨烯,白沙屯,繞境,護膝。（圖／品牌提供）

▲白沙屯媽祖唯一指定PP石墨烯護膝，跟著媽祖一起來繞境。【官網優惠組】

「石墨烯護膝、腰夾」成繞境信眾聖品

白沙屯媽祖抵達北港完成進香最重要的「進火」儀式後，隨即起駕回鑾，每年備受網友討論的是，按照出發前決定的時程，媽祖必須在規定時間內返回拱天宮，因此轎夫們必須變身「急行軍」一路疾行。要在36小時內徒步走完近200公里、抵達通霄，粉紅超跑加掛渦輪增壓，跟在後面的香燈腳們紛紛使出渾身解數，跟上媽祖婆的高配速，這就是「急行軍」的由來；而「PP石墨烯護膝、腰夾」就成了這趟繞境的聖品。

▲▼媽祖,PP石墨烯,白沙屯,繞境,護膝。（圖／品牌提供）

▲「白沙屯媽祖」指定限量聯名款，一路相挺，健康帶著走。【MOMO購物特惠組】

「石墨烯護膝」釋放遠紅外線、減少運動傷害

傳統護膝只能支撐關節，但目前新型的石墨稀護膝除了提供關節穩固的支撐及穩定性，還能讓關節適當的保溫蓄熱、幫助循環，減輕行走、運動時的負擔；這種高科技石墨烯成分，與皮膚接觸後可產生遠紅外線，目前已經被運用在醫療器材中，做軀幹裝具的材料，而對於需要長時間步行、快走的活動，有非常好的保護效果。

▲▼媽祖,PP石墨烯,白沙屯,繞境,護膝。（圖／品牌提供）

▲「PP石墨烯護膝」穿戴後不緊繃，一樣方便靈活好行動。

「石墨烯護膝」獲第一等級醫療器材許可證

透過台灣高科技紡織技術，已經成功將石墨烯導入置紗線，製作成軀幹身體護具，也通過了衛福部第一等級醫療器材許可證；這種石墨烯護膝，具有輕便好穿戴，舒適、延展性佳等特性；石墨烯屬於放射性遠紅外線，不同於其他材料需要接觸皮膚一段時間才有效，石墨烯護膝除了擁有最好的機能性外，製作成護膝包覆強卻舒適不緊繃，保養效果更勝遠紅外線。

▲▼媽祖,PP石墨烯,白沙屯,繞境,護膝。（圖／品牌提供）

▲「PP石墨烯腰夾」完美支撐腰部，對於長時間行動或久站有很好的舒緩效果。

石墨烯腰夾　可減緩腰、腹部不適感

另外一款「PP石墨烯腰夾」可以針對腰、腹部作用，內建「高彈力PP支柱」，可以對腰部穴位加壓按摩；另外設計了「彈力磁石條」針對22種腰部疾病量身打造；「二代石墨烯腰夾」會產生高能量微電流、釋放負離子，達到針灸電療、舒緩腰部的效果，對腰部痠痛、脊椎不適的部位的有很好的改善效果；對長時間繞境的信眾也是多了一層保護。

▲▼媽祖,PP石墨烯,白沙屯,繞境,護膝。（圖／品牌提供）

「白沙屯媽祖」指定款哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7GK
●MOMO購物特惠組：https://chshop.work/cajgy
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://www.youtube.com/watch?v=ijvPULOynl4
 

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關鍵字：

媽祖PP石墨烯白沙屯繞境護膝腰夾

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