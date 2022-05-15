西班牙超現實非典型牙科診所　在大衛林區的紅舞台上看牙醫

文／瘋設計

建築師RAUL SANCHEZ在西班牙第三大城市瓦倫西亞設計了一家牙科診所Impress Dental Clinic，揮別診所常見的白色以及無菌環境，這家診所運用大膽而飽和的配色，新鮮有趣。專案初期，建築師與診所反覆討論，希望不僅止藉由視覺條件來吸引目標客戶，更能運用觸覺和感官的設計，讓診療的過程變成一種有趣的體驗。

▲這些曲線之間的空間足夠大，可以將整個中心區域變成一個大型等候室。



擺脫了牙科診所一貫的外觀設計，在大疫之年，Impress Dental Clinic也藉由提供線上問診，減少需要面對面接觸、實際到院的機會。線上問診項目的開發加上活潑創新的設計，也使得診所與業界做出區隔，自然而然的促使習慣線上交流的年輕族群成為診所首選的目標客戶。

Impress 診所位於一個長型，且形狀不規則的空間中。它與街道幾乎沒有接觸，也很少接觸到自然光。

考量到空間的特殊幾何形，建築師沒有規劃走廊和單獨的候診室，取而代之的是兩面沿著空間長度定向的弧形牆。兩條曲線相互作用，它們時而靠近、時而分開，創造並包圍了所有的功能空間： X 光室、銷售空間、廁所……等。

在診所的空間規劃中，曲線的使用是一個反復出現的設計元素，就功能而論，它成為空間的優化器；就體驗來說，迷宮般的弧形與鮮明對比引導患者進入電影般的想像空間。

作為一個特殊的空間，該區域被改造成一個受大衛林區電影《雙峰》啟發的紅色舞台：紅色地毯鋪在地板上，相同顏色的金屬板覆蓋牆面，營造出強烈的空間感，並將企業用標準色玩得淋漓盡致。這個舞台空間用途廣泛，能用於 Impress 診所的治療，也能作為活動、表演的舞台。

資料來源：archdaily、Trendland

攝影：David Zarzoso

（完整文章請看瘋設計）

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