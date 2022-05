逛百貨也逛藝術潮流！plzzzz藝廊進駐微風南山　展出超過70件作品

文/瘋設計

▲plzzzz 實體藝術空間5月7日於台灣微風南山艾妥列三樓正式開幕。(圖/啟藝提供)

讓藝術取悅生活吧!

plzzzz 藝廊之名,來自披頭四歌曲〈Please Please Me〉輕快的共鳴。

Please, Please Me. ── 請取悅我吧。

如何為自己的生活點綴樂趣?策展公司啟藝 INCEPTION 帶來新創品牌 plzzzz,實體藝廊5月7日在微風南山艾妥列正式開幕。策展人Ocean表示,或許藝廊對大部分人來說不是容易踏足的地方,他希望來到百貨商場,選擇用服飾、球鞋或包包來取悅自己的人們,也可以在不經意中拉近與藝術的距離,有另一種取悅自己的機會。

特別到場支持的開幕嘉賓陳柏霖,看重藝術品與自身的連結,為空間創造的改變,也欣賞藝術跨界合作的碰撞。他表示非常喜歡在畫作背面藏有公仔的小彩蛋的日本藝術家EMU,還有韓國藝術團體SUPERFICTION,重新詮釋電影與日常的氛圍感。

▲plzzzz 藝廊策展人 Ocean(右)感謝陳柏霖參與開幕,致贈一隻SUPERFICITON《 Headache 》限量小型公仔。(圖/啟藝提供)

▲陳柏霖於布展實境秀中,手持SUPERFICTION的作品進場。(攝影/Melody TU)

策展人 Ocean 贈予陳柏霖收藏的禮物,即是邀請 SUPERFICITON 與 plzzzz 聯名的限量30版《Headache》公仔,開展首日同步對外發售。他並期待著,與陳柏霖主導的藝術空間「奇想會」(Whimsy Works),未來有聯名合作的可能。

首展9位日韓藝術新銳,展現多樣的生活態度

plzzzz 藝術空間的首展《 Please, Please Me 》共邀請9位日韓藝術新銳,展出超過70件藝術品,包括原作、版畫、雕塑及公仔等。向來到百貨商場的人們展示著藝廊的主軸:「讓藝術成為日常中隨處可見的物件,取悅每一刻的自己」。5月7日起展出兩個月。

(完整文章請看城市美學新態度)

買藝術、玩設計、聽課程,成為<瘋設計會員>,美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導?加入<line好友>,帶您欣賞更多精彩創意!

※本文由城市美學新態度授權報導,未經同意禁止轉載。