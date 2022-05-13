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逛百貨也逛藝術潮流！plzzzz藝廊進駐微風南山　展出超過70件作品

文／瘋設計

▲plzzzz 實體藝術空間5月7日於台灣微風南山艾妥列三樓正式開幕。（圖／啟藝提供）

讓藝術取悅生活吧！

plzzzz 藝廊之名，來自披頭四歌曲〈Please Please Me〉輕快的共鳴。

Please, Please Me. ── 請取悅我吧。

如何為自己的生活點綴樂趣？策展公司啟藝 INCEPTION 帶來新創品牌 plzzzz，實體藝廊5月7日在微風南山艾妥列正式開幕。策展人Ocean表示，或許藝廊對大部分人來說不是容易踏足的地方，他希望來到百貨商場，選擇用服飾、球鞋或包包來取悅自己的人們，也可以在不經意中拉近與藝術的距離，有另一種取悅自己的機會。

特別到場支持的開幕嘉賓陳柏霖，看重藝術品與自身的連結，為空間創造的改變，也欣賞藝術跨界合作的碰撞。他表示非常喜歡在畫作背面藏有公仔的小彩蛋的日本藝術家EMU，還有韓國藝術團體SUPERFICTION，重新詮釋電影與日常的氛圍感。

▲plzzzz 藝廊策展人 Ocean（右）感謝陳柏霖參與開幕，致贈一隻SUPERFICITON《 Headache 》限量小型公仔。（圖／啟藝提供）

▲陳柏霖於布展實境秀中，手持SUPERFICTION的作品進場。（攝影／Melody TU）

策展人 Ocean 贈予陳柏霖收藏的禮物，即是邀請 SUPERFICITON 與 plzzzz 聯名的限量30版《Headache》公仔，開展首日同步對外發售。他並期待著，與陳柏霖主導的藝術空間「奇想會」（Whimsy Works），未來有聯名合作的可能。

首展9位日韓藝術新銳，展現多樣的生活態度

plzzzz 藝術空間的首展《 Please, Please Me 》共邀請9位日韓藝術新銳，展出超過70件藝術品，包括原作、版畫、雕塑及公仔等。向來到百貨商場的人們展示著藝廊的主軸：「讓藝術成為日常中隨處可見的物件，取悅每一刻的自己」。5月7日起展出兩個月。

（完整文章請看城市美學新態度

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※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

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