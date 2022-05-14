高浪星球B612展廳　蟲洞般流動幻化的空間設計

文／瘋設計

Wormhole，蟲洞，是宇宙中可能存在著的時空隧道，它帶來暫態轉移、時間旅行的可能性。科學家認為蟲洞就像大海上的漩渦，無處不在，卻轉瞬即逝。PINES ARCH 三裕建築從神秘的蟲洞理論中獲得靈感，為國際化美妝集團「高浪控股」打造出一個全新的實驗空間──「蟲洞2022-高浪星球B612展廳」。它是流動的、重疊的、無限迴圈的、高度一致的，它通過富有衝擊力的空間架構、幻化而純粹的感官體驗，傳遞出「高浪控股」品牌文化裡始終遵循的探索與變革。

整個展廳包含了三個獨立展區及三個連廊空間，純粹的黑白灰色調，營造出一種沉浸的觀展氛圍。其中，位於中心區域的「蟲洞空間」，貫通天地，蜿蜒起伏，盤旋而上。它作為展廳裡唯一的「非直線」地帶，顛覆了「四平八穩」的傳統展廳形態，充滿韻律感與速度感，帶來一種令人不安的錯覺。中心展廳挑戰著訪客對世界、宇宙的認知，彷彿在探索蟲洞般，雖不能至，然心嚮往之。

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每個置身其中的人，似乎都在扮演剛剛踏入未知領地的探索者，亦真亦幻，感官持續放大。蟲洞現象中的暫態吸入、義大利面化、通道包裹感，帶來時間的暫停與空間的眩暈；周遭的事物與格局變得模糊，「光影」、「尺度」、「形態」之間的關係，被大腦重新捕捉、丈量與理解...

圖．文來源／PINES ARCH 三裕建築

（完整文章請看瘋設計）

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