CNN看台灣走向共存　陳建仁：封城控制疫情不可能！應聚焦2件事

▲ 陳建仁接受CNN訪問，認為台灣應專注於擴大第三劑疫苗接種。（圖／資料照）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣確診數節節攀升，但政府態度與去年5月明顯不同，從對病毒零容忍到思維轉向與病毒共存，與已封城2個月的中國上海形成強烈對比。《美國有線電視新聞網》（CNN）14日指出，在中國因疫情陷入混亂之際，台灣反而抓住開放的機會。前副總統陳建仁也表示，以封城阻止Omicron擴散是不可能的任務，而是應該聚焦另外2件事。

CNN提到，台灣維持開放的部分原因是為避免重蹈上海覆轍，行政院長蘇貞昌承諾，「不會像上海這樣的封城」，反映出人們意識到，Omicron變種的出現令採取清零的經濟體面臨選擇，不是和中國一樣加強管制，實施更嚴格措施，就是利用高疫苗接種率創造重開國門的機會，而總統蔡英文4月宣布選擇後者，盡可能聚焦保障民眾正常生活，而非清零。

▲ 台灣疫情爆發，指揮官陳時中14日記者會說明現況。（圖／指揮中心提供）

前副總統陳建仁接受CNN訪問指出，諷刺的是，正是台灣在長久的清零期間享受的自由令我們不得不面臨選擇，「人們過去2年內過著非常自由的生活，正常度日、正常工作，因此我們不喜歡封城或普篩。我們認為，這對控制病毒傳播是沒有用的。」

他說明，相對溫和的Omicron帶來機會，因其在人群中具有高傳染性，但重症及死亡率極低，而台灣人也看見上海、鄭州和北京封城的狀況，「我們認為，真的沒有必要採取封城來遏制Omicron。這是非常困難的，是個不可能完成的任務」，強調台灣現下應專注於提升加強劑疫苗覆蓋率，並擴大向社區發放抗病毒藥物及快篩試劑。

▲ 7-11開賣唾液快篩，民眾冒雨排隊搶買。（圖／記者林育綾攝）

也有人懷疑，台灣做法可能造成反效果，反而為奉行清零的中國城市帶來希望。陳建仁對此表示，許多台灣人最初對放棄清零持疑，因為這種策略長久以來確實使社區傳播率維持極低。但隨著此次疫情擴散，台灣人意識到，面對這種相對較不嚴重的變異株，且擁有高疫苗覆蓋率之下，台灣可以與病毒共存。

然而，批評聲浪依然存在。CNN提到，台北各地藥局自5月初就大排長龍，擠滿想購買快篩試劑的民眾，有些排了幾小時仍空手而歸。衛福部指出，無症狀者若想做PCR，必須先進行快篩，反而導致需求增加，供不應求使民眾開始抱怨政府缺乏準備。也有部份家長擔心，年齡未滿疫苗接種門檻的兒童恐怕很容易感染。

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