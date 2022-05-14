桃園開辦智慧產權、科技藝術、podcast免費課程　歡迎報名

▲桃園開辦智慧產權、podcast製作等免費課程。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為疫情下蓄勢待發的藝文產業，提供更好的培力，桃園市政府藝文設施管理中心5月26日至7月28日，開辦《藝想新視界－劇場人才培力》免費系列課程，包括智慧產權、劇團及策展等秘辛、社群行銷、科技與藝術、podcast製作內容，共尋後疫情時代劇場的無限發展，課程採線上報名，歡迎一起打開你我的藝想新視界。

桃園藝設中心表示，該些課程內容有：5/26 (四)邀請和鼎民商專業律師事務所劉博文律師以藝文場館為核心，由經營藝文場館可能發生的智財法律關係，談取得著作權的基本要件、運用方式、歸屬、授權關係以及新法案介紹，還有疫情下備受關注的藝文線上展演的著作權檢查、共製節目或文創商品會涉及的著作權問題、館藏作品或策展與原民傳智創作專用權、館藏數位化涉及的著作權問題等，第一堂課就讓我們「藝起有智慧」！

5/26 (四) 第二堂課由只要有人有限公司副創意總監袁雅群「用社群說好故事！提升你的社群行銷力」：講解社群應用於藝術行銷領域的技巧，從策略、創意發想，到實際的社群行銷案例拆解，陪你我一起練習培養具有社群思維的行銷腦。

6/23 (四)阮劇團藝術總監汪兆謙帶領核心成員分享歷經14年，從「草地上的劇場」到「城市的藝術節」，草草精神的蛻變與運作秘辛。精彩可期。6/23 (四)第二堂課由Podcast節目《台灣通勤第一品牌》主持人李毅誠、張家倫分享podcast 節目規劃與製作。Podcast如何想到好題材、主持中最重要的事、錄製節目的準備、技巧或默契，如何營造出吸引聽眾的氛圍！

7/28 (四)獨立策展人周伶芝解讀「策展敘事力」，分享策展如何創造暫時而多重的藝術社群與公共空間，讓藝術節成為某種對話與創造能動性的刺激，創造經驗的共享方式和省思，共構與詮釋地方的記憶。