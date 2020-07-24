全程免費！桃園閩南書院開跑　趕快來報名額滿截止

▲全程免費！桃園閩南書院開跑。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推動閩南文化，桃園市政府文化局開辦「桃園閩南書院」，課程內容有「閩南傳統民俗、建築介紹」、「南、北管介紹與賞析」、「閩南語言、歌曲教學」、「臺語書藝教學」等，即日起受理報名，9月5日到 12 月 27 日陸續推出系列免費精彩課程，趕快來報名！

▲位於蘆竹區的德馨堂是市定古蹟的閩南建築。（圖／資料照）

市府文化局閩南事務科科長羅炤月指出，「桃園閩南書院」課程師資優秀，分別為閩南傳統民俗、建築介紹的課程，授課老師有：林茂賢老師(專長：臺灣傳統戲曲 、臺灣俗語歌謠、臺灣民俗與文化。)、蔡武晃老師(專長：民俗節慶研究、田野調查，研究足跡遍及華人社會十五個國家財神廟及龍山寺觀音佛祖信仰。)、林煒舒老師(專長：水圳埤塘文化理論、島嶼文化研究。)

▲閩南歌仔戲。（圖／資料照）

閩南語言、歌曲教學授課老師有：周以謙老師(專長：臺灣音樂工作者、戲曲演奏者、作曲家)、劉秀庭老師(專長：歌仔戲編劇、閩南南管音樂)、王秀瑜老師(專長：音樂工作者，擅長抒情女高音演出)。南、北管介紹與賞析授課老師有：林珀姬老師(專長：南管音樂系統研究、臺灣民歌研究、陣頭音樂研究、中國音樂文獻研究、中國記譜法研究、戲曲唱腔研究（崑曲、京劇唱腔、北管戲、南管戲）、延樂軒北管劇團(專長：北管戲劇、北管樂曲)、合和藝苑(專長：南管戲劇、南管樂曲)。臺語書藝教學授課老師有：段亭安老師(專長：以墨色變化，情緒節奏，及心靈意象，詮釋書法創作)。

・消除暗沉、補水鎮定