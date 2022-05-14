要求「偽造快篩陰證明」！護理妹拒絕被酸正義魔人　網見截圖幫嗆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情急速升溫，不少公司行號會要求員工每日快篩陰性才可上班，沒想到竟出現有人想偽造快篩證明的情況。有護理系的學生近日發文表示，被網友要求幫忙偽造快篩陰性證明，沒想到拒絕後，竟遭對方辱罵是「正義魔人」，讓她相當傻眼。

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，身為護理系的學生，更應該能清楚分辨事情的對錯，快篩結果這種事情可大可小，「居然遇到網友看到我做完陰性的快篩結果，要求我偽寫上他的名字」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從原PO貼出的對話截圖可以看到，對方表示上班須拿出快篩陰性證明，但自己原本採檢的已經丟掉了，認為再驗一次很麻煩，又不想花錢再多買快篩試劑，便要求原PO在檢體上寫上自己的名字。

▲原PO拒絕幫忙偽造證明，竟遭對方酸是正義魔人。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO對此相當傻眼，立刻拒絕對方的要求，沒想到對方竟惱羞成怒，反酸原PO「正義魔人、假惺惺、道德至上」、「Okok你最棒你永遠不會有想偷雞的行為」、「你的人生都不存在偷雞偷懶，你最勤勞你最棒」，甚至揚言要提告。

原PO對於網友的行為無奈嘆道，「為了自己的方便，才一百塊的東西，而且可能影響所有人的健康，真的什麼人都有」。她在文末也呼籲，「非常時期醫護人員很辛苦，大家更應該做好防疫，不要再有這種人危害大家的健康了。」

貼文曝光後，網友們也紛紛留言開罵，「現在都是做錯的人比較囂張」、「理不直，氣還滿壯的，怎會有這種人類？」「再驗一次很難嗎……」「怎麼會有這樣的人……這種事情還能用來投機」、「衛生局舉報他想用別人陰性的偽造自己的」、「我也是前一晚陰隔天就陽啊，誰知道會不會有變動」、「這是什麼神仙邏輯，我不懂」。

▲原PO遇到陌生網友要求幫忙偽造快篩陰性證明。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）