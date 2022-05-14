隔一年「妹子兩度確診」症況曝光！　網跪見強者：金鐘罩護體

▲二度確診苦主現身，親曝兩次症狀差異。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

指揮中心統計，本土確診中有268人於今年「二度確診」。一名女網友自曝，5月初家人染疫，於是她預防性自主快篩，殊不知也中鏢。事實上，原PO去年就確診過一次，形容頭痛到宛如被電擊，對於這次染疫，她的症狀也曝光了。

一名女網友在臉書《確診者有話要說》表示，去年5月28日確診過一次，但當時沒有打疫苗保護，症況讓她痛到崩潰，「整個頭是電擊般的痛，整整痛了一個多星期，期間有低燒、咳嗽、微喘、嗅味覺喪失一星期，血氧低於94，一直在92-94跳」，靠吃普拿疼和高劑量維他命C熬過。

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轉眼隔了一年，原PO再次確診，她透露，這次是5月9日染疫，「我又中了，被家人傳染，但打過3劑疫苗，加上去年確診過，這次完全沒有任何症狀和不適。」對此，原PO好奇拋問，「這樣我是不是等於體內有五份抗體了？」

▲原PO表示，目前沒有任何症狀 。（圖／翻攝確診者有話要說）



文章曝光後，底下網友驚呆回應，「那妳應該是保險界最怕的女人」、「妳得過，是不是保險拒保？已經金鐘罩護體的概念」、「聽妳描述就很讓人害怕，辛苦了，妳身體已經打贏過魔王，是進階一級的」、「怕的是後遺症啊...持續保重」、「妳是強者，適者生存」。原PO則回覆，保險照樣能保，並沒有被業者拒收。

▲網友好奇保險是否能保。（圖／翻攝確診者有話要說）



指揮中心發言人莊人祥表示，從今年年初開始統計，至5月10日有268例是在今年再度確診，以前可能會進一步檢驗是否有可能時陰時陽，是否以前已經有抗體或是不同病毒株等，但現在268例是在今年再度確診，所以無法評估是再度染疫還是時陰時陽。

另外，醫療應變組副組長羅一鈞也指出，有些傳染病二度染疫風險會比較高，譬如得過登革熱後再感染第二型別，會增加出血熱重症跟死亡風險。但觀察新冠肺炎，無論是Delta或Omicron，第二次確診後的症狀會比前一次更加輕微，多半屬於很輕微或無症狀。

羅一鈞解釋，染疫後的保護力可能還會停留體內，形成交叉保護，「目前尚未觀察到二度染疫比第一次症狀更嚴重的情形，但都有待繼續觀察。」

而針對哪類人特別容易再度染疫，羅一鈞也說明，目前未有特別哪類人容易二度染疫，因感染與生活或工作上暴露風險有關，常接觸不特定人士的人本來屬於染疫高風險群，「或在容易暴露有病毒風險下的人員，二度染疫風險就會比只染過一次的人機會高。」