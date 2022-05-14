台南歸仁文化中心重啟　黃偉哲歡迎踴躍參與在地藝文讓生活更有味

▲台南市歷時兩年、斥資約1.94億元整建完工的台南市歸仁文化中心，14日在市長黃偉哲、文化部次長蕭宗煌、立委王定宇等人見證下熱鬧開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歷時兩年、斥資約1.94億元整建完工的台南市歸仁文化中心，14日在市長黃偉哲、文化部次長蕭宗煌、立委王定宇及地方民代、藝文界代表等貴賓共同見證下熱鬧開幕。

嶄新重啟的歸仁文化中心具備優質的藝文展演環境，為南關線重要的文化勝地，黃偉哲歡迎市民朋友踴躍參與歸仁在地多元藝文活動，如：開幕鉅獻《竹夢歸人》及音樂會、歌仔戲、兒童劇、展覽等，也期勉歸仁文化中心在台南市民族管絃樂團的推動下成為重要的國樂發展基地。

市長黃偉哲表示，感謝中央、立委及議員對整建經費的支持，中央與地方攜手協力整建歸仁文化中心，近期更在各界關注下做好漏水檢修，讓工程更臻完美，通過大雨考驗，如今歸仁文化中心整修後煥然一新，相信可以迎來更多好朋友一起參加藝文活動，提升台南作為文化首都的重要性。

歸仁文化中心整建工程自2020年5月開工，2022年4月竣工，總經費約1.94億元，整建後擁有明亮開闊的大廳及專業的視聽設備，大幅調整的場館動線與全面翻新的座席，營造優質的觀賞環境，中小型排練室及後舞台準備室的擴建，讓駐館的台南市民族管絃樂團及日後大型表演團隊享有舒適的活動空間，且原有兩間畫廊亦新遷至一樓，讓民眾得以親近展覽作品，此次整修不僅提升軟硬體建設，也創造更多文化可近性。

對於歸仁文化中心日前發生演藝廳、新建大廳及雨遮漏水問題引發關注，文化局長葉澤山指出，肇因部分建築接合介面不夠確實，文化局已責成廠商完成巡檢改善，包括：檢討屋頂洩水坡度、修補接縫及鑽孔處、強化鋼板與鋼柱焊接處防水、補強集水槽防水塗層、清除焊接及切割遺留的火屑等措施，改善後歷經近日陣雨考驗，已無發生漏水問題。

今日「於歸之囍─歸仁文化中心重新啟用」開幕系列活動精彩多元，首先邀請文化、紅瓦厝、歸仁、歸南等在地四所國小學童進行大合唱，演唱知名音樂人簡上仁作品＜歸仁釋迦＞、＜歸仁是一個好所在＞表達迎賓之意。

開幕鉅獻《竹夢歸人》則融入新豐地區文化元素，委由國藝會前執行長陳錦誠擔任製作顧問，也邀請知名劇作家陸昕慈撰寫劇本，並延聘擅長將傳統戲曲跨界現代戲劇的導演劉建幗親自操刀，以駐館的台南市民族管絃樂團為演出主軸，結合在地藝術團隊，編製大新豐區特有人文故事，以專業劇場轉譯地方特色，頗見巧思和創意，市長黃偉哲歡迎鄉親扶老攜幼闔家觀賞，一起慶賀開館大囍。

開幕系列活動一路熱鬧到7月，邀請在地文化工作者共襄盛舉。視覺藝術方面，5月15日及22日開展的兩檔展覽，分別是：「歸仁三傑」陳錦芳、林智信、林榮德的《紅瓦厝傳奇歸鄉展》，以及攝影藝術家邱國峻策展的《神遊─重生之境》；表演藝術方面則重磅推出：嚎哮排演《兇兇的宅男：終菊之戰》、文學音樂劇《第一街》復刻版、台南市交響樂團《想厝的心情》流行金曲交響夜、薪傳歌仔戲《賀開台－宋宮秘史》、台南市民族管絃樂團《未成曲調先有情》國樂正夯系列音樂會及巧虎親子劇等，藝術展演從傳統跨越現代，開創民眾全新藝文體驗。

今日歸仁文化中心重新啟用，不只是歸仁的喜事，更是藝文界的盛事，市長黃偉哲感謝歸仁鄉親長期與中心共同成長，歸仁文化中心將以既有的文化網絡，全面推動城市藝文發展，攜手市民開創更豐富精彩的文藝生活。