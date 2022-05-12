台中公布酒駕累犯　首波2人全名+正面無碼照曝光

▲台中公布酒駕累犯姓名、照片，首波2人正面無碼照曝光。（圖／交通局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府交通局今（12）日上網公告酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，首波公告酒駕累犯名單有2人，皆是109年期間第1次酒駕經裁決後，又於今年4月初第2次酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法10年內酒駕累犯須公告的規定。

台中首波公告的酒駕累犯名單有2位，其中1位男子林明章於龍井區及烏日區違規酒駕被攔查；另1位女子蘇育俊則是在北區及北屯區有違規酒駕情形，2位都是累犯，其中蘇育俊第一次酒駕酒測值達0.39mg/L，超標2倍多，等於是喝下一瓶紅酒的量後開車上路。

交通局長葉昭甫表示，酒駕新法於今年3月31日起施行，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實，市府也於網站上設置酒駕及拒測累犯公告專區揭露駕駛人全名、照片及違法事實等資訊。

交通局強調，市府警察局已於去年12月1日至今年2月28日執行「掃除醉犯」專案，今年3月起也再度執行「掃除醉犯2.0」專案勤務作為，今年3月31日至4月30日與去年同期比較，酒駕A1類交通事故減少2件、死亡減少2人，顯見已有效防制酒駕事故發生。

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