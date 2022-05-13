就是他們！高雄7酒駕累犯「高清無碼」又來了　4人還無照上路

記者賴文萱／高雄報導

為嚇阻酒駕，高雄市交通局依據酒駕新法規定，陸續於交通局官網上公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實等，以防制酒駕事件的發生。5月截至目前，在5日、13日共有2波公告，酒駕累犯名單有7位，他們皆在今年3、4月酒駕遭逮2次以上，其中有4位更還是無照駕駛。

酒駕新法已於今年3月31日上路，依新法規定，對於一些屢次酒駕違規的再犯者，自2019年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，將公告其姓名、照片及違規事實，高雄市交通局自4月28日起，陸續於網站上公告。

▲高雄5月已公布2波酒駕累犯正面無碼照片。（圖／翻攝自高雄市交通局）

5月截至目前共有2波公告，分別在5日公布3名、13日公布4名，累計7名累犯，他們皆是在今年3、4月酒駕遭逮，符合汽機車駕駛人駕駛汽機車，於10年內酒精濃度超過規定標準2次規定，其中，還有4人屬於無照駕駛，行徑相當誇張。

▲高雄市交通局依據酒駕新法規定，於交通局官網上公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實。（圖／高雄市交通局提供）

交通局指出，配合酒駕新法施行，已於交通局官網上設立酒駕累犯公告專區，相關的公告依中央規定，揭露駕駛人全名、照片等個人資訊，以抑制酒駕及悲劇發生。

交通局呼籲，除了勿酒駕外，也提醒勿宿醉上路，如需赴飲酒場合或飲酒後隔日，可以善用捷運、輕軌、公車或計程車等大眾運輸工具往返，飲酒後可以尋求酒後代駕、家人接送等。以免酒駕違規，除需繳納罰鍰，吊扣(銷)駕駛執照、參加道安講習外，累犯者並將公告姓名、照片及違規事實，得不償失。