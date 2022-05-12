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社會 社會焦點 保障人權

公布酒駕累犯高清無碼照「他竟不露臉」　BUG浮現…監理所也無奈

▲酒駕累犯高清無碼照獨漏他　「隱藏BUG」監理所也無奈。（圖／翻攝新竹區監理站往站）

▲曾姓男子因為無照酒駕，監理所資料庫中根本查無照片，因此成為酒駕新法的漏網之魚。（圖／翻攝新竹區監理站）

記者陳凱力／新竹報導

酒駕新法今年3月31日起施行，各縣市陸續公布酒駕或拒測違規再犯者個資，桃市、竹縣、苗縣日前也陸續公告，新竹市監理站今天公布首波酒駕累犯名單，不過意外的是，這名曾姓酒駕累犯卻無照可看，新竹區監理所也針對此案說明原因。

新竹區監理所官網設有「酒駕及拒測累犯公布專區」，包括桃園區監理所、苗栗監理站日前都陸續公布酒駕累犯名單，新竹市監理所今日公布，一名曾姓男子於4月17日在新竹市中正水田街酒駕遭攔查，案於4月25日完成裁決，10年內連續2次酒駕，依法公布個資。

不過，與其他地區酒駕累犯公布「高清無碼照」不同，曾姓男子僅被公布姓名、違規日、違規時間地點與違規事實等資料，並無個人照片。原來曾男不僅酒駕，同時還無照駕駛，監理單位資料庫根本無檔可查，才讓曾男鑽了現階段酒駕新法的「BUG」。

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