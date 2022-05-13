藏豪宅擺「金山萬兩扇」求財　霹靂小組攻堅破詐騙集團逮14人

▲豪宅破獲詐騙集團機房。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台灣橋頭地方檢察署10日指揮台東縣警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局新興、楠梓分局等多個單位，破獲流竄於南部地區電信詐騙機房，詐騙集團還在租屋處祭祀「五令旗」，以及許多宮廟手抄祈福疏文，更擺出金山萬兩扇祈求業績長紅、出入平安，最終仍不敵正義公理，栽在警方手裡。

▲詐騙集團在租屋處祭祀「五令旗」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警方日前接獲線報綽號「小米」為首之電信詐騙集團，流竄於台東、屏東、高雄地區持續從事詐騙，該集團為躲避警方查緝，每15天即轉移陣地變更所住民宿，於4月間先行於台東地區租用高級民宿重操舊業，發現異狀立即轉移至屏東縣滿州鄉，租用高檔民宿做為掩護從事詐欺行為，為避免犯行敗露，又再度轉移據點。

在檢警的監控下，於10日中午專案小組見時機成熟，持橋頭地方法院核發搜索票前往高雄市楠梓區一處高檔透天住宅執行搜索，並動用霹靂小組以破窗突擊等強勢攻堅及40餘名刑事幹員團團包圍之下，順利查獲該電信詐騙機房，當場逮捕王姓主嫌及同夥共犯計14人。

▲詐騙集團租高檔民宿作為機房。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警方表示，詐騙集團首腦為讓成員「安心」工作，特地租用高檔民宿作為機房，而集團犯嫌多是2、30歲年輕人，該集團為讓成員三餐無虞，特選集團成員兼任廚師，詐騙集團自今年4月詐騙至今，已詐騙新台幣200餘萬元，全案經偵訊後移送台灣橋頭地方檢察署偵辦，其中綽號「小米」之主嫌及其他幹部計5人，複訊後向台灣橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。