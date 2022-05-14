3類人快篩陽才給藥！陳時中不考慮放寬認定：縮短給藥時間更實在

▲陳時中今（14）日上午出席「國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓動土典禮」。（圖／記者嚴云岑攝）



記者嚴云岑／台北報導

國內本土疫情單日確診病例超過6萬，雙北皆喊出全面「快篩陽=確診」，不要僅限三類人，卻遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中怒駁，更反問「如果出現副作用誰負責？」陳時中上午出席國家級實驗大樓興建動土典禮時，再度回應此事，與其放寬認定，不如縮短給藥時間，如果讓確診者在3天內就拿到藥，就符合用藥「利大於弊」條件。

「快篩陽＝確診」5/12上路，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象可以快篩陽性經醫事人員判定確診，不用經過PCR，不過，新北市長侯友宜多次呼籲「快篩陽性等於確診」應全面開放，中央不該太僵化，應該快速給予人民救治，不要窠臼於法律上。台北市長柯文哲認為快篩陽就應該服藥，中央政策若堅持要PCR才給抗病毒藥物，「一定會死很多人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，指揮中心指揮官陳時中昨怒駁，快篩仍有7~15％偽陽性，無須隔離不當被限制人身自由，無須服藥卻進行投藥治療，「如果出現副作用誰要負責？」台北市長柯文哲甚至說，等PCR才給藥會死很多人，陳時中則認為，沒有確診趕快給藥，是否病急亂頭醫，應該是要把確診的時間弄短。

陳時中今（14）日上午出席「國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓動土典禮」，會前接受堵訪時再度解釋不放寬認定原因。他表示，快篩陽性率在高風險區域準確度相對高，但若放在不相干、沒有流行區域的地方，準確度就低了。三類人是經由專家認定準確率高，因此經專家認定可視同確診，但對於一般人而言幾乎相同。

至於面對柯文哲所言，快篩陽性不給藥，延後就醫影響相對大，抗病毒藥別等PCR再發建議。陳時中表示，這點昨天有解釋過，再給藥時須注意兩點，一為是否符合仿單需求，二來是否有相關副作用。而投藥時最需注意的就是「是否利大於弊」，現在應考慮的是做好藥品綠色通道，讓符合資格的民眾，在3天內拿到藥物，就能保障人民健康，「除非等到時間拖很久，才考慮直接給藥。」