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為「快篩陽=確診」槓陳時中　侯友宜：人民恐錯過黃金治療期

▲▼新北市長侯友宜。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

▲新北市長侯友宜。（資料照／翻攝自ETtoday直播畫面）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長侯友宜頻頻為「快篩陽即確診」政策槓上中央。侯友宜14日上午受訪再度喊話，增加篩檢量能不是解決問題的根本，新北市社區篩檢站陽性率達9成，「一個快篩陽的民眾，還要去忍受日曬雨淋、颳風下雨，在那邊苦苦排隊做PCR？」憂心若堅持PCR恐錯過黃金治療時間，「為什麼不趕快做，還要讓人民在生病痛苦當中，還要繼續排隊？」

侯友宜今天上午出席「汐止區水返腳公園新闢工程」完工視察暨啟用活動後受訪表示，媒體關注，衛福部長陳時中昨天批評，侯友宜主張「快篩陽即確診」是想快速確診、快速投藥、快速隔離治療，侯友宜今天回應，篩檢的量能一定會有局限，不是解決問題的根本，光是新北市的篩檢量能全國最高，排擠了醫護同仁守護中重症。

侯友宜直指，且新北市社區篩檢站陽性率達9成，「一個快篩陽的民眾，還要去忍受日曬雨淋、颳風下雨，在那邊苦苦排隊做PCR？上傳系統又是卡卡，再加上判讀都要拖2、3天」，恐因此錯過黃金治療時間，前幾天最痛苦的時候要去排隊，所以應該像總統說的，要快速安撫民眾心理、即時給予收治，推行「快篩陽等同確診」，就可以減少程序，再經過醫師診療快速給藥。

至於陳時中稱若是沒有確診的人因此被隔離，是行政上處分過當，侯友宜回應，他半個月就喊話中央調整步伐，就是希望準備相關配套措施，現在「快篩陽即確診」已經擴大到3類人員，但這3類也是會有偽陽性，也是同樣的法律問題，「既然3類對象能做，為什麼不把一般對象的配套，讓需要幫助的民眾也是採用同樣方法？為什麼不趕快做，還要讓人民在生病痛苦當中，還要繼續排隊？」

侯友宜強調，他希望大家一起努力，防疫做了兩年，他都是用誠懇的態度，看到人民在第一線所面臨的問題，都會給中央一段時間去解決問題，例如推動居家照護，也是很早就建議、試運行，「我是第一線的作戰指揮官，每天跟民眾站在一起」，每天都會接到民眾陳情，例如一個電子系統講了3個禮拜還是卡卡，民眾收不到居隔書，希望中央聽進去人民的問題。

此外，針對是否繼續增設篩檢站，侯友宜說，新北市篩檢量能全國最多，已經累計達到70萬人次，目前篩檢量還是會隨時做好調整，尤其在汐止地區，汐止國泰醫院篩檢量能已經提高到最大，若是居民還有需求，會再設篩檢站。

不過，侯友宜也說，多設篩檢站不是解決問題的方式，因為篩檢量能需要醫護同仁為大家服務，如果達到一定的極限，必須把醫護同仁用在中重症，避免更高的死亡率，所以篩檢站雖然有需要設，但是最重要的還是調整步伐。

另對於台北市長柯文哲昨天宣布，台北市聯合醫院和平院區將轉型為防疫醫院，除了專責病房要增加到200床外，也要額外徵求50名護士或具護理師執政的醫療人員，加入防疫專責病房運作；對此，侯友宜表示，新北市三重聯合醫院就是專責醫院，早早就啟動清空306病床，收治新冠肺炎患者，他尊重台北市的作法，新北市也早就啟動萬全準備了。

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