狂轟教授「垃圾禽獸」挨告！女學生連爆他鹹豬史：說你狼師剛好

▲女碩士生在班級群組罵教授，但因該教授行為不端無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

花蓮一名黃姓女碩士生2020年傳LINE到班群，稱「學校找你這樣的垃圾來教學」、「我不想為了這個禽獸浪費大家時間看我賴」，讓教授氣得告她誹謗及公然侮辱，但學校性平會查出該教授有過多次不堪行為，法官認為黃女並非任意謾罵，故判無罪。

根據判決書內容，黃女另在班群提到，「把手伸進女學生的身上亂摸」、「我相信受害的女同學不會只有我一人，大家勇敢站出來，讓狼師滾出校園」、「行有行規，知道了沒有！學校有性平法可以處理你這隻色狼」、「我也不是省事的，想吃想摸，不會出去外面付錢召妓哦...需要摸妳老娘嗎」、「說你教授是客氣了，說你狼師剛好而已」等，該教授將內容列印後提告。

花蓮地檢署調查發現，學校曾為該教授涉嫌性騷擾女學生召開性平會，教職員作證表示，曾有女學生指控被教授摸手、摸肩膀、靠得很近，還有蹲下看女學生小腿、要吃女學生吃過的披薩等行為，當時性平會認為，性騷擾部分證據不足無法成立，但該教授諸多行為已違反教師倫理，移請教師評議委員會審議，建議停聘3年。

法官認為，黃女主觀上並無誹謗之意，是針對其行為所言、非任意謾罵，即便所用詞彙讓教授感到不快、名譽受損，但其所為屬可受公評之事，公然侮辱罪應不成立，因此判黃女無罪。