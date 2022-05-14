辣妹消防員深夜傳「制服肉照」勾人夫　辯：有穿褲子不算不雅

▲李女深夜傳性感照給已婚同事，被正宮告上法院。（示意圖，與本案無關／取自Peakpx免費圖庫）



記者崔子柔／綜合報導

桃園市某消防分隊李姓女隊員2020年和已婚學長黃男發展婚外情，她深夜傳送上半身穿著制服、下半身疑似一絲不掛的照片給黃男，黃妻發現後氣得告李女侵害配偶權，法官則判李女應賠償10萬元。

根據判決書內容，黃男和妻子結婚十年、育有一女，黃妻從丈夫的LINE訊息發現，李女2020年7月某日凌晨竟傳送數張裸露照片，上半身穿著制服，下半身疑似未穿露出大腿，且兩人對話相當曖昧。

黃男在訊息中說「我們要結合一下」、「我愛你」，李女則回「不然就只能看我的照片了」、「不然你有時間視訊一下啊」，黃妻察覺有異後請徵信社捉姦，就拍到黃男和李女在台中某旅館過夜、出遊牽手等照片，黃妻氣得提離婚，並要求李女賠償50萬元。

一審法官認為李女傳送的照片沒有暴露隱私部位，且無法證明她和黃男是情侶關係，判李女免賠。二審時李女則辯稱，當時傳送自拍照只是要問黃男新制服款式，而且她有穿褲子不算不雅照，她和黃男的對話也被斷章取義，事實上是在聊公務和占卜。

二審法官則認為，李女在凌晨傳送幾乎露出私密部位的照片給已婚同事，還被拍到過夜、牽手畫面，顯然已經超越正常交往情形，且李女也曾在LINE上說「所以去找你我也要更加小心啊」、「這樣他們就抓不到把柄了」，黃男也回「昨天XX還說如果我離婚辦好，我們要怎樣她都不管了」，可見兩人有婚外情關係，判李女賠償10萬元確定。