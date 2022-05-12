　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

少子化影響連續2年兒少人口負成長　近4年交通傷亡人數卻不減反增

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,斑馬線,天氣配圖,少子化,出生率,小孩,兒童,幼童,家長,家庭教育,親子教育,小朋友,散步,出遊。（圖／記者李毓康攝）

▲我國連續2年兒少人口負成長，近4年交通傷亡人數卻不減反增。（示意圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員葉大華12日指出，我國自2020年起連續2年兒少人口負成長，然而近4年兒少交通事故傷亡人數不減反增，去年整體傷亡比率成長至0.70%，為經濟合作暨發展組織（OECD）後段國家，建議行政院應參照兒童權利公約，視兒少為交通事故防制政策的主體。

監察院交通及採購委員會11日通過葉大華所提調查報告，促請行政院督導所屬交通部、衛生福利部、教育部、內政部及各地方政府，就建立兒少事故傷害監測機制、落實交通安全「3E政策」、重視人本交通及兒少生命安全，以及健全兒少交通安全環境積極檢討改進。

葉大華說明，事故傷害為我國兒少非病死或非自然死主因，其中運輸事故更長年占兒少事故傷害致死首位，遠高於溺水、自殺及他殺等因素。我國連續2年兒少人口負成長，然而近4年兒少交通事故傷亡人數不減反增，去年整體傷亡比率成長至0.70%，傷亡率為OECD後段國家。

葉大華指出，現今各級政府在降低兒少無照駕駛及騎乘機車傷亡人數、掌握事故傷害數據、落實交通安全教育、建立安全通學環境等面向作為，皆仍待改進，尤其行政院已將降低年輕人口群交通事故意外死亡人數，列為國家人權行動計畫八大人權議題之一。

葉大華建議，行政院應積極督導所屬交通部、衛生福利部、教育部、內政部，建立兒少事故傷害監測機制、落實交通安全「3E政策」、重視人本交通及兒少生命安全權利，為下一代建立友善安全的交通及通學環境。

▲▼監察委員葉大華。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察委員葉大華。（圖／記者林銘翰攝）

調查報告指出，我國少子化問題嚴重，近2年兒少人口減少9萬8267人，然而兒童交通事故死亡人數，近年並無顯著下降，2020年受傷人數為2萬7519人，相較2011年的2萬4435人，增幅約為12.62％。

調查報告再指，2021年的受傷人數，雖然較2020年下降至2萬4349人，但是傷亡人數下降，是因為兒少人口下降所導致，整體傷亡率仍然自2018年的0.66％，成長至2021年的0.70％。

調查報告分析，近4年全國平均傷亡率，六都中以台南市最高（0.94％），桃園市次之（0.81％）但上升幅度最大；平均傷亡率超過1％者則集中在直轄市以外區域，前3名分別為屏東縣（1.4％）、花蓮縣（1.36％）及嘉義縣（1.1％）。若以學制年齡分析，15歲以上、未滿18歲者占比達5萬3169人（51.12％）為最高。

葉大華受訪時表示，政府近年積極推動「人本交通」理念，以尊重弱勢、保護行人、讓人與車皆能公平合理使用道路的觀念，作為現代市區道路規劃重點，有賴各級政府交通安全「3E政策」，亦即工程、教育及執法的長期落實。

葉大華建議，行政院應視兒少為交通事故防制政策的主體，督導交通、衛福、教育、內政等中央部會，以及地方政府強化重視兒少安全權益，系統性收集兒少意見，並以兒少友善角度出發，推動交通安全政策，因地制宜滾動修正「3E政策」目標的優先順序，以落實人本交通理念。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
快篩需求爆量　「郭董唾液快篩機」已重送EUA申請
高雄確診孕婦發燒疑敗血症！緊急剖腹　嬰兒生命徵象不穩
九頭身美女議員沒悔意續押！　母備豬腳麵線嚎啕大哭
柯文哲：中央若堅持PCR才給抗病毒藥物　「一定會死很多人」
快訊／吸金30億！　董座豪車炫富遭3路搜索
梅雨鋒面已到家門口！1圖看雨勢變化　明暴跌10°C
用餐人數下滑！「2家Buffet」5／31前暫停營業
北市這地方「免費發快篩」！　時段、規則曝光
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長　立院明拚付委審查

防疫險保戶不用急著開證明！請求權有2年時效　她喊話別增加醫護負擔

桃市首長選戰民調拉鋸中　羅智強自信「一定贏」：除非我連選都沒得選

柯文哲：中央若堅持PCR才給抗病毒藥物　「一定會死很多人」

高階文官培訓今年重新啟動　保訓會邀產官學界擔任講座

內政部明審查彰化升格案　王惠美：第七都讓國土發展更均衡

李秉穎估6月初達疫情高峰　柯文哲：只看雙北的話「我是對的」

「沒聽陳時中談過選舉」　蘇貞昌：外界不必操弄抹黑

OH-58D戰搜直升機夜航訓「動力異常」　航特部：暫停飛訓執行特檢

蔡英文稱防疫成績好！柯文哲：靠國民、醫護努力　非「偉大黨中央」領導

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長　立院明拚付委審查

防疫險保戶不用急著開證明！請求權有2年時效　她喊話別增加醫護負擔

桃市首長選戰民調拉鋸中　羅智強自信「一定贏」：除非我連選都沒得選

柯文哲：中央若堅持PCR才給抗病毒藥物　「一定會死很多人」

高階文官培訓今年重新啟動　保訓會邀產官學界擔任講座

內政部明審查彰化升格案　王惠美：第七都讓國土發展更均衡

李秉穎估6月初達疫情高峰　柯文哲：只看雙北的話「我是對的」

「沒聽陳時中談過選舉」　蘇貞昌：外界不必操弄抹黑

OH-58D戰搜直升機夜航訓「動力異常」　航特部：暫停飛訓執行特檢

蔡英文稱防疫成績好！柯文哲：靠國民、醫護努力　非「偉大黨中央」領導

美軍可在世界彼端「吃漢堡王」　俄軍在邊境10英里只能吃口糧

蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長　立院明拚付委審查

梅雨季報到　南投林管處提醒各重要林道易有坍方落石

反骨正妹新成員「上Joeman影片臭臉痛哭」！酷炫嚴肅開罵場面曝光

PSG出線之路危急　背水一戰對決土耳其IW...火龍Hanabi超猛大四個

快篩需求爆量！富佳曝「郭董唾液快篩機」　已重送EUA申請

楊麗音演「假濟公」先請示　祂開條件：戒色一個月

中小企業疫情時代的後盾！完整解析中租企業融資評價與客製化融資服務

緩解快篩荒！教育部配發100萬劑公費快篩試劑到校園

營養師曝最常見的「11項食品過敏原」！牛奶、堅果都上榜

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

柯：保險公司虧好幾百億「飛來橫禍」

快訊／侯友宜開設大型篩檢站　「快篩陽」直接領藥、做PCR

午後雷陣雨報到！11縣市大雨特報

快訊／黃珊珊證實確診　臉書秀「PCR陽性」截圖：感覺很奇妙

快訊／新北+23788例　侯友宜喊：指數型海嘯來了

LIVE／開嗆蔡英文「不是那一回事」　侯友宜最新說明

快訊／7天本土新增30萬2754例　衛福部示警「進入廣泛社區流行」

快訊／衛福部報告：中重症、死亡數預期上升　疫情高峰落在5月中下旬

柯文哲視察篩檢站　民眾喊選總統

柯：堅持PCR才給藥「一定死很多人」

快篩陽性怎麼辦？不要衝急診！　4步驟馬上看懂怎處理

買預售屋黑心建商故意不交屋　他勝訴仍慘遭「一屋二賣」

8號後不補發居隔書？陳時中要黃珊珊問衛生局　北市：民眾有需求就會開

更多熱門

相關新聞

調整座位涉及洩漏個資　監院糾正東園國小

調整座位涉及洩漏個資　監院糾正東園國小

監察委員王幼玲12日表示，台北市東園國小去年5月間因疫情考量，對家長在醫院工作的學生，調整座位到教室後方，事後說明卻涉及洩漏學生個資，衍生更多紛擾，監察院教育與文化委員會12日通過糾正東園國小。

前鄉長向廠商索賄350萬　監院全票通過彈劾

前鄉長向廠商索賄350萬　監院全票通過彈劾

政治獻金專戶網路申辦　監院舉辦視訊宣導

政治獻金專戶網路申辦　監院舉辦視訊宣導

少觀所濫用緩懲罰　監院糾正要司法院改善

少觀所濫用緩懲罰　監院糾正要司法院改善

租管公司「叫員工演租客」幫轉售抽成　他曝指令怒轟黑心

租管公司「叫員工演租客」幫轉售抽成　他曝指令怒轟黑心

關鍵字：

葉大華監察院兒少交通事故少子化

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

辱女藝人「偷吃別人老公」　蘿莉塔輕判2月

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

即／女兒幫翻身驚見臥床母已死亡　2人均快篩陽

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

桃園休旅車猛撞釀7傷！家屬求行車記錄器

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面