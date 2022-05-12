少子化影響連續2年兒少人口負成長　近4年交通傷亡人數卻不減反增

▲我國連續2年兒少人口負成長，近4年交通傷亡人數卻不減反增。（示意圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員葉大華12日指出，我國自2020年起連續2年兒少人口負成長，然而近4年兒少交通事故傷亡人數不減反增，去年整體傷亡比率成長至0.70%，為經濟合作暨發展組織（OECD）後段國家，建議行政院應參照兒童權利公約，視兒少為交通事故防制政策的主體。

監察院交通及採購委員會11日通過葉大華所提調查報告，促請行政院督導所屬交通部、衛生福利部、教育部、內政部及各地方政府，就建立兒少事故傷害監測機制、落實交通安全「3E政策」、重視人本交通及兒少生命安全，以及健全兒少交通安全環境積極檢討改進。

葉大華說明，事故傷害為我國兒少非病死或非自然死主因，其中運輸事故更長年占兒少事故傷害致死首位，遠高於溺水、自殺及他殺等因素。我國連續2年兒少人口負成長，然而近4年兒少交通事故傷亡人數不減反增，去年整體傷亡比率成長至0.70%，傷亡率為OECD後段國家。

葉大華指出，現今各級政府在降低兒少無照駕駛及騎乘機車傷亡人數、掌握事故傷害數據、落實交通安全教育、建立安全通學環境等面向作為，皆仍待改進，尤其行政院已將降低年輕人口群交通事故意外死亡人數，列為國家人權行動計畫八大人權議題之一。

葉大華建議，行政院應積極督導所屬交通部、衛生福利部、教育部、內政部，建立兒少事故傷害監測機制、落實交通安全「3E政策」、重視人本交通及兒少生命安全權利，為下一代建立友善安全的交通及通學環境。

▲監察委員葉大華。（圖／記者林銘翰攝）



調查報告指出，我國少子化問題嚴重，近2年兒少人口減少9萬8267人，然而兒童交通事故死亡人數，近年並無顯著下降，2020年受傷人數為2萬7519人，相較2011年的2萬4435人，增幅約為12.62％。

調查報告再指，2021年的受傷人數，雖然較2020年下降至2萬4349人，但是傷亡人數下降，是因為兒少人口下降所導致，整體傷亡率仍然自2018年的0.66％，成長至2021年的0.70％。

調查報告分析，近4年全國平均傷亡率，六都中以台南市最高（0.94％），桃園市次之（0.81％）但上升幅度最大；平均傷亡率超過1％者則集中在直轄市以外區域，前3名分別為屏東縣（1.4％）、花蓮縣（1.36％）及嘉義縣（1.1％）。若以學制年齡分析，15歲以上、未滿18歲者占比達5萬3169人（51.12％）為最高。

葉大華受訪時表示，政府近年積極推動「人本交通」理念，以尊重弱勢、保護行人、讓人與車皆能公平合理使用道路的觀念，作為現代市區道路規劃重點，有賴各級政府交通安全「3E政策」，亦即工程、教育及執法的長期落實。

葉大華建議，行政院應視兒少為交通事故防制政策的主體，督導交通、衛福、教育、內政等中央部會，以及地方政府強化重視兒少安全權益，系統性收集兒少意見，並以兒少友善角度出發，推動交通安全政策，因地制宜滾動修正「3E政策」目標的優先順序，以落實人本交通理念。