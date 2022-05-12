緩解快篩荒！教育部配發100萬劑公費快篩試劑到校園

▲教育部指出，已經共配發100萬公費快篩試劑到校園。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

受到疫情急遽升溫影響，台灣爆發快篩試劑不足問題，教育部今（12日）指出，從上週一（2日）到前天（10日）為止，前後已經配發70萬劑次公費快篩試劑至各地方政府及大專校院中心學校，提供各校存放並運用，5月8日起生效的3天「防疫假」適用者，返校前採1人1劑次配發使用，教育部也將持續向指揮中心爭取公費快篩試劑備用存量。

本土疫情急遽升溫，今天單日確診超過6萬人，快篩試劑同樣面臨不足問題，教育部長潘文忠今天在立院備詢時表示，已經發送1百萬劑快篩試劑到學校，公費快篩試劑運用並非以普發方式進行，而應作為備用物資做最有效運用，教育部在傍晚做出進一步說明。

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▲教育部長潘文忠表示，已經共配發100萬公費快篩試劑到校園。（圖／記者許敏溶攝）

教育部表示，因應本土疫情，教育部參考各縣市各級學校（含幼兒園）教職員工生確診及接觸者匡列人數，估算公費快篩試劑需求，經過持續爭取，目前已配發100萬劑次公費快篩試劑至各縣市教育局（處）運用。

教育部指出，上週一、上週三已經配發70萬劑次公費快篩試劑至各地方政府及大專校院中心學校，配發原則為該縣市教職員工生數10%進行估算，並參酌各縣市疫情及公費快篩試劑需求，作為校園防疫規範匡列居家隔離者運用。

考量校園防疫物資存用需求，教育部表示，本週二（10日）配發「第一批備用存量」30萬劑次，到各地方政府教育局（處）及大專校院中心學校，提供各校存放並運用，適用中央發布5月8日起生效的3天「防疫假」者，返校前提供1人1劑次使用，教育部也將持續爭取公費快篩試劑備用存量。