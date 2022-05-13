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獨／好大官威！她遭調查官暴打嗆聲　提告討公道也被男友甩了

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部調查局局本部外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局桃園市調查處一名徐姓調查官，日前驚傳與朋友聚會喝醉，涉將朋友的女友壓制在地打傷的脫序舉動，受害的王姓女子投訴指出，徐男動粗時叫囂「你知道我是調查局的嗎」，酒醒後非但不道歉，更放話「有本事就去告我」，王女臉面掛彩，心裡受到極大驚嚇與創傷，但更悲情的是，她報案提告自保，男友卻選擇維護兄弟情，決定跟她分手。

王姓女子事後透過朋友寄陳情函，向調查局控訴徐姓調查官的暴行。經《ETtoday東森新媒體》求證，調查局證實督察處已收到王女的投訴，局長王俊力非常重視這起糾紛，責令督察處盡速約詢徐男與王女查明真相，若徐男有錯，調查局不會護短。

王姓女子向ETtoday東森新媒體》投訴指稱，今年4月2日清明連假，她陪男友到苗栗縣南庄鄉參加一群朋友的露營聚會，當晚11時許，她已經進帳篷休息，男友仍在外頭和徐男喝酒，她打電話催促男友該休息，2人起爭執，她氣呼呼走出帳篷找男友理論。

不料徐男突然動手，王女說，徐男不但緊勒她脖子數分鐘，還將她壓制在地、持續壓著她的頸部，造成她鼻子、頸部和背部挫傷，她更一度無法呼吸，徐男不但對她施暴，還大聲叫囂「妳知道我是調查局的嗎？有本事妳去告我！」、「妳很厲害嗎？還不是一下子就被我打趴在地上！」

王女指出，同行朋友們聽見聲響，紛紛從帳篷出來查看，見到她被徐男壓在地上，趕緊合力架開徐男，護送她回帳篷休息，徐男情緒依舊非常激動、想要繼續動手，在帳篷外持續叫囂，還毆打她男友。

現年31歲、擔任工程師的王女表示，當天同行朋友共有10位大人，幾乎所有人都看到她被徐男扣住脖子壓制在地，她的男友向她道歉，隔天並低聲下氣跟徐男協商「我知道你出於好意想挺我這個朋友，但你動手真的不對，希望你可以向我女友道歉」。

王女說，看在男友面子上，她願意給徐男道歉機會，但徐男酒醒後的態度依然十分惡劣與強硬，嗆她男友「你確定你有想清楚再來叫我道歉嗎？我那樣算動手嗎？你要不要叫你女友出來，我再動手一次讓你看？」

王女並指徐男不只一次放話「妳知道我是做什麼的嗎？我是調查局的啦！有本事妳就去告我」，並自稱父親是退休警察局長，她覺得受到極大心理創傷，氣憤徐男受過專業訓練，卻如此暴力對待一個手無寸鐵的女性，還不斷言語恐嚇，所以她驗傷後，同月（4月）8日已向桃園市桃園警分局同安派出所報案提告。

王小姐說，徐男得知她提告，第一反應居然是繼續向她男友放話「一定要告贏欸！我不想欠她耶！」她認為徐男極度囂張，仗著自己的工作優勢，完全無悔改之意，但調查局遲沒回覆處理結果，令她感到恐懼與失望，害怕會遭到報復，更難過的是，她提告後，男友就跟她分手了。

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