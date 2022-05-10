女子竊取社區貨架化妝品被捕　在派出所拘留跳「本草綱目」解悶

記者魏有德／綜合報導

杭州一名女子在社區貨架上看到別人購買的化妝品便想佔為己有，雖竊走後心神不寧而主動歸還，但仍被警方以竊盜罪帶回派出所，沒想到，這名女子在派出所拘留期間，竟在拘留室內跳起近日爆紅的「本草綱目」健身操，解悶過程全被監視器拍下，不少網友讚其「真的愛美」，也有網友質疑畫面流出是侵犯個人隱私。

▲女子請快遞人員拿取他人的化妝品，約在地鐵站交貨。（圖／翻攝浙視頻）

社區監視器畫面顯示，這名女子先是覬覦貨架上放的化妝品，隨後便聯絡快遞人員幫忙取走，相約在地鐵站口交貨，不過，女子經過一天的掙扎「思考」，最後還是擋不住內心的道德感，決定將竊取的化妝品交還失主。

▲女子盜竊化妝品被捕後，在拘留室內跳「本草綱目」解悶。（圖／翻攝浙視頻）

由於失主已經先行報案，這名女子最終還是被警察帶回派出所，處以行政拘留的處罰。值得注意的是，這名女子在拘留室內竟淡定地跳著「本草綱目」健身操，拘留室內的畫面還外流至網路上，引起網友熱議。

對於健身操影片外流，網友紛紛表示，「把監控隨意放出來不好吧」；「真是一名愛美的女性」；「積極的心態挺好，但偷盜就是不對」；「劉畊宏女孩！」；「視頻流出放在網上不好吧」。