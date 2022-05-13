食髓知味！新北車手1個月2度衝高雄取款　警靠監視器抓到了

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名林姓老翁及戴姓婦人上個月遭到詐騙集團以健保卡遭冒用及假檢警的手法，分別被騙80萬及82萬元，鼓山分局調閱監視畫面查出，2起詐騙的取款車手都為吳姓男子（22歲），發現他都是從新北南下高雄取款，日前聯手新北警方將吳男逮捕，移送高雄地檢署偵辦。

▲▼高雄一名林姓老翁及戴姓婦人遭詐騙，車手吳姓男子特地從新北南下高雄取款，警方根據監視器畫面抓到人。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄的林姓老翁於4月19日上午接獲自稱戶政事務所人員，指老翁健保卡遭人冒用，要求老翁提領80萬元交付高雄地檢署事務官；而另一名戴姓老婦則在4月28日上午許接獲假冒警察、高雄地檢署等單位的詐騙電話，指出老婦涉及刑案，戴婦嚇得當天中午，就提領82萬元交付提款車手。兩名被害人事後發現被騙，立刻報警處理。

鼓山分局獲報後成立專案小組，調閱車手在被害人住家周邊影像、衣著特徵，並掌握犯嫌搭乘車輛及去處等路徑，鎖定犯嫌身分，經比對確認這2起案件的車手均為新北市的吳姓男子（22歲）所為，隨即報請高雄地檢萬股姚崇略檢察官指揮偵辦。

專案小組追蹤軌跡查得知，新北市政府警察局瑞芳分局於4月28日晚間埋伏查獲面交車手吳男，查扣涉案手機2支，依現行犯偵辦，鼓山分局比對犯罪資訊後，聯繫瑞芳分局員警，成功清查出吳男曾經2次南下高雄取款，彙整案情後，12日移送高雄地檢署偵辦。