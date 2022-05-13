升格以人口不足遭駁回　王惠美開嗆：新竹沒過就要彰化陪榜

記者唐詠絮／彰化報導

竹竹苗升格無望，不少縣民早就猜測彰化升格案也一定會落空，內政部今天審查，果真最後以人口數未達到直轄市門檻而被否決，對此縣長王惠美在下午召開線上防疫記者會後做出相關說明，並開嗆「新竹沒過就要彰化陪榜」，彰化人沒比別人卡細漢，會和縣民繼續努力爭取彰化縣應有的定位和地位。

▲彰化縣長王惠美對升格案做出說明。（圖／記者唐詠絮攝）

據內政部稍早的新聞稿指出，「審查小組認為直轄市的設置應符合地方制度法人口聚居達125萬人以上的人口條件，彰化縣於2022年4月底人口數已不滿125萬人」，王惠美強調事實上，彰化符不符合地制法規定的人口門檻，應該是看申請時的人口數，彰化提出申請案的時候，人口數超過125萬人符合申請資格，是因為這兩年關係出國2年以上未能返國民眾被除籍，2年來合計11210人，這是屬於不可抗力因素，否則一旦疫情解禁，這些人重新回來，到時候彰化又回到125萬人，請問中央要不要再重新審查？

▲彰化縣長王惠美率局處到內政部參加升格審查。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，彰化縣政府表示彰化升格案關係到彰化留人留財，對於彰化的未來發展至關重要，雖然彰化的民進黨重要人士早已放話說彰化升格不會過，加上最近國發會、內政部都還有來跟縣府要求補資料，結果內政部也不等縣府把資料補完，就提前宣布比賽結束，急著要在5/13召開這場審查會議，似乎答案早已確定，就只是在等時機宣布結果而已，剛好4月份彰化人口掉到125萬以下，執政當局就順勢把程序走完而己。

王惠美指出，再就整個區位發展來看，目前北部有3個直轄市，南部有2個直轄市，惟獨中部就只有1個直轄市，完全違反均衡國土發展。彰化擁有下一個兆元產業--電動車零組件全球供應鏈、精密機械智慧製造鏈，以及全台灣最大碳權產地，不僅僅支撐護國神山未來的發展，更是在台灣及世界各國未來經濟發展不可或缺的角色，這樣的彰化不能升格，卻可以傾府院黨之力，因人設事量身打造給新竹開直達車?所以我們認為這樣的審查結論對彰化人而言實在是有失公道！





▲彰化縣長王惠美率局處到內政部參加升格審查。（圖／彰化縣政府提供）

執政黨虧欠彰化人的地方還不只於此，光是一個二林精機環評案都可以卡你兩年多連審都不審，結果卻看到嘉義縣、屏東產業園區ㄧ個ㄧ個設立，這叫彰化人情何以堪？要高薪就是要引進高科技產業，要引進高科技產業就要有產業園區，結果執政者一方面阻擋彰化產業園區開發，地方政黨人士竟卻批評縣府讓彰化低薪、質疑縣府不引進高科技產業，現在大家應該看清楚誰才是造成彰化低薪的元凶了吧。

王惠美縣長最後強調，彰化人沒比別人卡細漢，她會和縣民站在一起，繼續努力爭取彰化縣和縣民應有的定位和地位，也拜託蔡總統請您記得您說過的「彰化贏，台灣就贏」，惠美與鄉親正在殷殷期昐，希望彰化也能得到總統關愛的眼神。