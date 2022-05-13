環境友善愛台東　縣府籲丟棄電器產品前先拆卸

▲丟棄電器產品前請先做好拆卸再回收。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

電池已經成為現代生活中不可或缺的一部分，為推動廢電池拆卸回收，提高回收率，並減少對環境的破壞及影響，台東縣環保局呼籲民眾在丟棄電器產品前，應先檢查電器產品中是否還有廢電池，並需完成拆卸後，與電器產品分開存放，再交由清潔隊或其他回收管道進行回收。若電器設備中的廢電池未拆卸回收直接將電器設備丟進垃圾桶，廢電池則可能被垃圾車壓縮設備破壞，造成火災風險，甚至於危及清潔人員的性命安全。

台東縣政府表示，高耗電電器用品中的電池若電力減弱時，並非真的沒電無法使用，建議民眾先完成拆卸，或是「降階使用」，將電池換到鬧鐘、遙控器等低耗電產品繼續使用，殘餘電力也不浪費。最後待電池電力耗盡，再將廢電池（含乾電池、鈕扣電池等）進行回收，才算是真正的物盡其用，因為這些電池中所含有的珍貴金屬資源，可以回到產業製程循環再利用，因此，呼籲民眾隨手做好廢電池的拆卸回收，讓我們一同保護臺東縣美麗的環境，可以永續發展。

另外，環保局提醒，現代很多高科技電子產品如行動電源、手機以及平板電腦等設備所使用的電池為內置型鋰離子電池，此類電子產品設備因內置電池具有不易拆解的特性，所以回收時僅需將整台設備交予回收管道即可。

許多民眾習慣將廢電池蒐集起來，累積一定的重量後再交由回收管道回收，環保局指出，台東縣廢電池回收管道包含超商/量販店、清潔隊資源回收車、村里社區資源回收站、資源回收商及無線通信器材行(各大電信通訊行)等，歡迎縣民多加利用，讓廢電池回收輕鬆又便利。