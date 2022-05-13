北韓連射3枚超大型放射炮！挑釁南韓意味濃厚　南韓譴責：草菅人命

▲北韓12日下午6時29分試射3枚「超大型放射炮」短程彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）在官煤昨（12）日上午透露國內首度爆發新冠疫情之後，原本外界預估平壤當局恐將暫緩試射、核爆等軍事挑釁行為，然而下午6時29分辨從平壤順安飛行場向東海（日本海）在1分鐘內試射高達3枚的「超大型放射炮」，對南韓尹錫悅新政府挑釁意味濃厚。

根據南韓《韓聯社》，北韓12日下午6時29分試射3枚被稱為「超大型放射炮」的短程彈道飛彈KN-25，其射程為360公里、飛行高度約90公里、探知速度為5馬赫以下，每隔20秒鐘試射1枚，合計在1分鐘內試射3枚，其射程範圍可包括南韓軍事指揮基地忠清南道「雞籠臺」，由於尹錫悅政府上任僅2天，被認為是對南韓當局的挑釁行為。

專家指出，北韓奇襲發射的超大型放射炮彈頭可以搭載雙效改良型常規彈藥（DPICM）、集束炸彈，為了擴大奇襲攻擊能力，北韓預估將持續進行相關研發，縮短每枚超大型放射炮的連續發射間隔時間，或是在更低的高度進行發射，如此南韓型飛彈防禦攔截系統（KAMD）的「殺傷鍊」恐將更難探測、攔截。

不過《韓聯社》也指出，北韓朝鮮勞動黨黨務機關報《勞動新聞》、官媒《朝中社》與《朝鮮中央電視台》卻也罕見未針對12日試射進行報導。據悉，北韓過去每每試射飛彈後，皆會在隔日上午透過報導指出試射飛彈的類型、射程、試射目標，同時公佈試射飛彈的相片。

▲南韓總統尹錫悅就任後便面臨諸多挑戰。（圖／達志影像／美聯社）

南韓尹錫悅政府從剛上任便面臨內外諸多挑戰，除了最大在野黨共同民主黨對於包括國務總理提名人韓悳洙等內閣部長人選聽證會一再延期、6月1日地方行政首長選舉，包括北韓一再試射飛彈、可能將於5月底前進核爆，以及平壤首都圈圍中心爆發新冠肺炎疫情等，對於選前就聚焦國防政策的尹錫悅政府，恐怕是棘手的議題。

對於北韓12日試射3枚短程彈道飛彈，南韓國家安保室予以強烈譴責，將之定調為「強烈性的軍事挑釁」，譴責北韓國內爆發新冠肺炎疫情之餘，平壤當局竟罔顧居民性命安全，強行進行飛彈試射。

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