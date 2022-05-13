美援烏「M777A2榴彈砲」前線影片曝！　一砲打爆俄軍「金合歡」

記者張靖榕／綜合外電報導

美國軍援烏克蘭共90門155口徑「M777榴彈砲」，已幾乎全數運抵整備，陸續送往前線。當地媒體指該款榴彈砲實際上是威力更上一層的「M777A2」，烏軍用以發射「神劍」（Excalibur）增程型精確導引砲彈，能瞬間打爆俄軍「金合歡」（Acacia）自走榴彈砲。

▲美援烏「M777A2榴彈砲」，一砲打爆俄軍「金合歡」。（圖／翻攝YouTube「Butusov Plus」）

烏克蘭軍聞網站「MIL.IN.UA」發布影片，顯示前線烏軍使用的實際上是「M777A2榴彈砲」，只要發射一砲就命中俄軍「金合歡」自走榴彈砲，顯示其精準度相當高。

「M777A2」不僅具備光學瞄準具、慣性導航系統、全球定位性統等配備，使用的M982神劍導引砲彈依靠增強型可攜式砲兵感應引信設定器（EPIAFS），能輸入目標方位，發射後主動搜索並摧毀目標。

「M777榴彈砲」由英國航太系統的全球戰鬥系統部門製造，為美國海陸與陸軍現役武裝，在阿富汗戰爭中首度投入戰場。榴彈砲搭載數位火控系統，有射擊管制、導航、火砲定位定向等功能，採用的彈藥有M107榴彈和M982神劍導引砲彈等，前者射程24公里、後者射程為40公里，升級版的「M777A2」則能把射程提升至70公里。